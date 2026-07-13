Skandaliczne kulisy decyzji FIFA ws. Baloguna. Media: Zdecydowała jedna osoba

Do końca rozegrania mistrzostw świata pozostały cztery mecze. W gronie uczestników nie ma już Belgów i Amerykanów, ale reperkusje związane z ich bezpośrednim starciem w 1/8 finału trwają. Ujawnione zostały szokujące kulisy odwieszenia Folarina Baloguna, które stworzyło precedens podczas tegorocznego mundialu, w tle którego pojawiła się postać prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

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Skandaliczne kulisy. Tak FIFA odwiesiła Folarina Baloguna

"Jak podaje "The Times", przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej FIFA, Mohammad al-Kamali ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podjął tę decyzję samodzielnie, bez proszenia o zdanie żadnego z pozostałych 17 członków" - czytamy na portalu nypost.com.

Przypomnijmy, że Folarin Balogun w meczu 1/16 finału mundialu przeciwko Bośni i Hercegowinie (2:0) dostał czerwoną kartkę. Został zawieszony na spotkanie 1/8 finału MŚ, ale w USA spotkało się to z wielkim oburzeniem. Głos rozemocjonowany zabierał nawet prezydent Donald Trump. FIFA się ugięła i pozwoliła napastnikowi zagrać. Spotkało się to z protestami kibiców ze świata, a także belgijskiej federacji.

O sprawie szerzej na Sport.pl pisał Kacper Sosnowski: "To była pierwsza i od razu udana ingerencja prezydenta Stanów Zjednoczonych w "jego" mistrzostwa świata. 4 lipca Amerykanie świętowali Dzień Niepodległości, a Donald Trump ze swoim sztabem już wiedzieli, że są blisko zakończenia sukcesem karkołomnej operacji przywrócenia do rywalizacji Folarina Baloguna, najskuteczniejszego strzelca reprezentacji USA".