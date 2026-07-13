Reprezentant Hiszpanii reaguje na wielki skandal przed półfinałem MŚ

Przed nami półfinały piłkarskich mistrzostw świata. W pierwszym meczu Francja podejmie Hiszpanię. "Trójkolorowi" awansowali do tej fazy turnieju po pewnym zwycięstwie 2:0 z reprezentacją Maroka. "La Roja" wygrali 2:1 z Belgią, dzięki bramce zdobytej w samej końcówce przez Mikela Merino.

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Były premier Hiszpanii wywołał wielką burzę przed meczem z Francją

Przed półfinałem mistrzostw świata dużą kontrowersje wywołał felieton autorstwa byłego premiera Hiszpanii, Mariano Rajoya. Polityk stwierdził w nim, że Francja ma bardzo silną reprezentację, jednak w składzie brakuje Francuzów. Po słowach Rajoya rozpętała się prawdziwa burza we francuskich mediach oraz wśród tamtejszych polityków. Stanowisko zabrał nawet obecny premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który potępił wypowiedź poprzednika.

"Są tacy, którzy wciąż oceniają przynależność do narodu przez pryzmat nazwiska, miejsca urodzenia czy koloru skóry. Inni mierzą ją przywiązaniem do kraju i gotowością do wnoszenia wkładu w jego rozwój, czyli grając w piłkę nożną, opiekując się naszymi seniorami czy prowadząc własne firmy. Hiszpania należy do tych, którzy ją kochają i pracują dla jej dobra. Nie do tych, którzy przynoszą jej wstyd ksenofobicznymi wypowiedziami. Francjo, do zobaczenia w półfinale. Niech wygra lepszy i niech przegra rasizm" - napisał w mediach społecznościowych obecny premier Hiszpanii.

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Iglesias reaguje na słowa byłego premiera. "Różnorodność jest naszą siłą"

W rozmowie z DAZN do słów byłego premiera odniósł się Borja Iglesias. Hiszpański napastnik jest znany z odważnych wypowiedzi. Przed laty niezwykle krytycznie odniósł się m.in. do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, stwierdził, że "wolałby być gejem niż homofobem". Tym razem przyznał, że wielokulturowość nie powinna dla nikogo stanowić problemu, co więcej ubogaca dane państwo i może być siłą, nie tylko dla Francuzów, ale też w hiszpańskim zespole.

- Przyznaję, że mnie to zaskoczyło. Że wciąż o tym mówimy… Życie i społeczeństwo są wielokulturowe. Francja jest bogata dzięki liczbie osób o różnym pochodzeniu. Nasza reprezentacja również charakteryzuje się wielokulturowością. Ta różnorodność jest naszą siłą - powiedział w rozmowie z DAZN Iglesias, cytowany przez footmercato.net.

Francja zagra z Hiszpanią w półfinale mistrzostw świata we wtorek, 14 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.