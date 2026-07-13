Reprezentacja Anglii wciąż walczy o pierwszy od sześćdziesięciu lat triumf w mistrzostwach świata. W ćwierćfinale "Synowie Albionu" pokonali po dogrywce 2:1 reprezentację Norwegii. Dobre wyniki nie do końca zadowalają trenera Tuchela.

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Tuchel zaskoczył po meczu z Norwegią. "Nie jestem zadowolony z tego występu"

Na pomeczowej konferencji prasowej grę swoich podopiecznych w dość krytyczny sposób ocenił trener Thomas Tuchel.

"Mieliśmy szczęście. Bardzo, bardzo utrudniliśmy sobie życie. Wynik jest fantastyczny. Jesteśmy w czwórce najlepszych. To niesamowite, ale nie jestem zadowolony z występu – pod każdym względem. Utrudnialiśmy sobie życie sposobem, w jaki graliśmy – niedbale, popełnialiśmy wiele błędów technicznych, nie byliśmy wystarczająco szybcy, nie byliśmy wystarczająco powtarzalni. Co nam pomogło awansować? Mentalność" - stwierdził Tuchel, cytowany przez BBC.

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Słowa szkoleniowca skontrował Jude Bellingham. Zdobywca dwóch bramek stwierdził, że trener mógł nie mieć świadomości, czym jest gra przeciwko takim rywalom jak Erling Haaland, czy Martin Odegaard.

Kane odniósł się do słów Tuchela. "Widzi, co potrafimy"

W dużo bardziej wyrozumiały sposób wypowiedź Tuchela skomentował Harry Kane. Kapitan zespołu podkreślił, że szkoleniowiec ma prawo sporo wymagać od swoich podopiecznych, po tym co widzi podczas treningów.

"Kiedy widzi, jak trenujemy, widzi naszą bliskość i widzi, co potrafimy, zwłaszcza biorąc pod uwagę naszych zawodników, sposób, w jaki atakujemy, nasze pojedynki jeden na jeden i umiejętności, chce po prostu zobaczyć naszą wersję. On wie jak nikt inny, że to nie jest takie proste, gramy z dobrymi przeciwnikami i dobrymi drużynami. Próbuje z nas to wyciągnąć, a my sami wiemy, że możemy osiągnąć kolejny poziom." - mówi cytowany przez BBC Kane.

Półfinałowe spotkanie Anglia - Argentyna rozpocznie się w środę, 15 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.