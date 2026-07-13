Jest decyzja FIFA ws. hitu Francja - Hiszpania. Wiadomo co z Marciniakiem

Na tegorocznym mundialu do rozegrania zostały już tylko cztery mecze - ale za to te o zdecydowanie największej stawce. Francja i Hiszpania oraz Argentyna i Anglia zmierzą się o prawo gry w wielkim finale. Zwycięzcy półfinałów będą mieli szansę wznieść do góry trofeum, przegrani powalczą dzień wcześniej o trzecie miejsce.

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Są to też chwile niezwykle ważne dla arbitrów. Otrzymanie najważniejszego spotkania czterolecia to przywilej, a na mistrzostwach świata w Katarze taki zaszczyt przypadł Szymonowi Marciniakowi. Zdaniem wielu, 45-latek znakomicie spisał się rozstrzygając finał Francja - Argentyna.

Pierwszy półfinał nie dla Szymona Marciniaka

Na tych mistrzostwach świata najlepszy polski arbiter poprowadził tylko dwa spotkania - oba w fazie grupowej. Marciniak był sędzią, gdy Argentyna zmierzyła się z Algierią (3:0), a także w meczu Egiptu z Iranem (1:1). Na występ w fazie pucharowej Polak wciąż czeka.

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Czeka i czekać będzie. FIFA ogłosiła właśnie sędziego półfinału, w którym zagrają Francuzi oraz Hiszpanie. Jest to Salwadorczyk Ivan Barton. Na liniach pomagać mu będą jego rodak David Moran i Argentyńczyk Antonio Pupiro, a czwartym sędzią oraz zastępczym asystentem będą Szwedzi - Glenn Nyberg oraz Mahbod Beigi.

Barton po raz czwarty

Dla Ivana Bartona będzie to już czwarty występ na tym mundialu. W fazie grupowej sędziował spotkania Turcji z Paragwajem i Japonii ze Szwecją, a w 1/8 finału poprowadził mecz Szwajcaria - Kolumbia. W tym pierwszym meczu Salwadorczyk pokazał Miguelowi Almironowi czerwoną kartkę za mówienie do rywala, zasłaniając przy tym usta.

Wciąż nie wiadomo, które z pozostałych spotkań poprowadzi Marciniak - ani, czy w ogóle polski arbiter zostanie wybrany do któregoś z nich. Pozostał jeszcze drugi półfinał między Anglią a Argentyną, mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał. Byłoby to rzeczą bez precedensu, gdyby FIFA wybrała tego sędziego do dwóch finałów z rzędu.

Pierwszy półfinał tego mundialu zostanie rozegrany 14 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej ze spotkania Francja - Hiszpania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.