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Jest decyzja FIFA ws. hitu Francja - Hiszpania. Wiadomo co z Marciniakiem

Szymon Marciniak wciąż czeka na trzeci występ na tegorocznym mundialu. Pozostały mu już tylko trzy mecze, by po raz kolejny pojawić się na murawie. FIFA ogłosiła bowiem, że półfinał Francja - Hiszpania poprowadzony będzie przez arbitra z Salwadoru, który w meczu Turcja - Paragwaj podjął głośno komentowaną decyzję.
Szymon Marciniak
DENNY MEDLEY / IMAGN IMAGES via Reuters

Na tegorocznym mundialu do rozegrania zostały już tylko cztery mecze - ale za to te o zdecydowanie największej stawce. Francja i Hiszpania oraz Argentyna i Anglia zmierzą się o prawo gry w wielkim finale. Zwycięzcy półfinałów będą mieli szansę wznieść do góry trofeum, przegrani powalczą dzień wcześniej o trzecie miejsce.

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Są to też chwile niezwykle ważne dla arbitrów. Otrzymanie najważniejszego spotkania czterolecia to przywilej, a na mistrzostwach świata w Katarze taki zaszczyt przypadł Szymonowi Marciniakowi. Zdaniem wielu, 45-latek znakomicie spisał się rozstrzygając finał Francja - Argentyna.

Pierwszy półfinał nie dla Szymona Marciniaka

Na tych mistrzostwach świata najlepszy polski arbiter poprowadził tylko dwa spotkania - oba w fazie grupowej. Marciniak był sędzią, gdy Argentyna zmierzyła się z Algierią (3:0), a także w meczu Egiptu z Iranem (1:1). Na występ w fazie pucharowej Polak wciąż czeka.

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Czeka i czekać będzie. FIFA ogłosiła właśnie sędziego półfinału, w którym zagrają Francuzi oraz Hiszpanie. Jest to Salwadorczyk Ivan Barton. Na liniach pomagać mu będą jego rodak David Moran i Argentyńczyk Antonio Pupiro, a czwartym sędzią oraz zastępczym asystentem będą Szwedzi - Glenn Nyberg oraz Mahbod Beigi.

Barton po raz czwarty

Dla Ivana Bartona będzie to już czwarty występ na tym mundialu. W fazie grupowej sędziował spotkania Turcji z Paragwajem i Japonii ze Szwecją, a w 1/8 finału poprowadził mecz Szwajcaria - Kolumbia. W tym pierwszym meczu Salwadorczyk pokazał Miguelowi Almironowi czerwoną kartkę za mówienie do rywala, zasłaniając przy tym usta.

Wciąż nie wiadomo, które z pozostałych spotkań poprowadzi Marciniak - ani, czy w ogóle polski arbiter zostanie wybrany do któregoś z nich. Pozostał jeszcze drugi półfinał między Anglią a Argentyną, mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał. Byłoby to rzeczą bez precedensu, gdyby FIFA wybrała tego sędziego do dwóch finałów z rzędu.

Pierwszy półfinał tego mundialu zostanie rozegrany 14 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej ze spotkania Francja - Hiszpania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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