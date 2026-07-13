Wielki gest Messiego. "Dziękuję za twoją pamięć"

Reprezentacja Argentyny wygrywa swoje mecze w fazie pucharowej tegorocznego mundialu po wielkiej walce. Najpierw zacięty opór stawili piłkarze z Republiki Zielonego Przylądka (3:2), następnie Egipcjanie (3:2), a w niedzielę 12 lipca nad ranem ekipa Szwajcarii (3:1).

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Lionel Messi z prezentem dla Roberto Baggio

Aż dwa z trzech dotychczasowych spotkań w najważniejszej fazie mistrzostw kończyło się wygranymi Argentyńczyków po dogrywkach. W związku z tym w kontekście tej reprezentacji narosła teoria spiskowa, wedle której mistrzom świata na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych swoimi decyzjami sprzyjają sędziowie.

- Ktoś mówił, że Argentyna wozi się na plecach działaczy FIFA, którzy chcą, aby po raz drugi z rzędu zdobyła mistrzostwo. Brakuje mi pytania - dlaczego Gianni Infantino miałby postawić na Argentynę, a nie np. na Szwajcarię czy Francję? - w "Prawdzie Futbolu" retorycznie zapytał Zbigniew Boniek.

- W kilku z tych meczów oni na własną prośbę napytywali sobie biedy. Ze Szwajcarią też miałem takie poczucie. Szybkie 1:0 po rzucie rożnym, a później Argentyna zaczęła grać taki mecz, który jej odpowiadał: rwany, chaotyczny, pełen bitek, przerw. Dla nich to było idealne, żeby ekonomicznie sobie do tego podejść. Myśleli, że w ten sposób to przepchną. Nie przepchnęli - powiedział Piotr Żelazny w "Studiu Mundialowym" portalu Sport.pl.

Ostatecznie drużyna "Albicelestes" awansowała do półfinału. Według Żelaznego głównie za sprawą "ślizgania się" po kolejnych przeszkodach. Tak czy inaczej Messi i spółka są na drodze do finału mistrzostw świata 2026.

Po ostatnim spotkaniu współlider klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców tegorocznego mundialu przekazał swoją koszulkę Roberto Baggio. Słynny Włoch, zdobywca Złotej Piłki za rok 1993, ogłosił to światu na swoim Instagramie.

"Leo, dziękuję za Twój cenny prezent i za Twoją pamięć. Kocham Cię, mój przyjacielu" - napisał 56-krotny reprezentant Włoch.

Baggio był bez wątpienia świetnym piłkarzem. Jego karierę naznaczyło jednak pudło z rzutu karnego podczas przegranego z Brazylią finału mistrzostw świata w 1994 roku. Co ciekawe, Lionel Messi w trakcie aktualnej edycji już dwukrotnie nie trafił z 11. metrów: w spotkaniu grupowym z Austrią oraz w 1/8 finału z Egiptem. Wcześniej podczas mistrzostw nie wykorzystał karnych w meczach z Islandią (Rosja 2018), a także z Polską (Katar 2022).