Boniek zaczął mówić o "spisku FIFA" i Argentynie. Jaśniej się nie da

W fazie pucharowej Argentyna musiała napocić się, by wygrać z Republiką Zielonego Przylądka (3:2), Egiptem (3:2) oraz Belgią (3:1). Dwa z tych trzech pojedynków kończyły się dogrywkami, spotkanie z "Faraonami" rozstrzygnęło się zaś w doliczonym czasie gry.

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Boniek o FIFA. "Dlaczego Gianni Infantino miałby postawić na Argentynę?"

Liderzy światowego rankingu FIFA są na dobrej drodze do końcowego zwycięstwa. Wielu obserwatorów uważa jednak, że od początku turnieju graczom z Ameryki Południowej sprzyjają sędziowie. W tym kontekście pojawia się także Szymon Marciniak, który w pierwszym meczu mundialu z Algierią (3:0) nie usunął z boiska Leo Messiego, choć miał ku temu argumenty. Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się Zbigniew Boniek.

- Mówienie, że Szwajcarii stała się krzywda, bo sędzia [Joao Pinheiro - przyp. red.] wyrzucił Breela Embolo z boiska... Arbiter powinien od razu "kapnąć się", że Szwajcar wykonał tzw. padolino i od razu dać mu żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Wszyscy biliby brawo. Natomiast to, co się stało, jest szukaniem teorii spiskowej. To chyba nie o to chodziło, bo Embolo zrobił numer nieprawdopodobny - zaznaczył były szef PZPN w programie "Prawda Futbolu", odnosząc się do kontrowersji z 72. minuty starcia "Albicelestes" ze Szwajcarią.

Zbigniew Boniek w toku swojej wypowiedzi zadał ważne pytanie odnośnie relacji FIFA i Argentyny,

- To drużyna, która nie stosuje prawie żadnego pressingu. Po prostu porusza się, dba o swoją obronę, czasami wychodzi z kontrą. Ktoś mówił, że wozi się na plecach działaczy FIFA, którzy chcą, aby po raz drugi z rzędu zdobyła mistrzostwo. Brakuje mi pytania - dlaczego Gianni Infantino miałby postawić na Argentynę, a nie np. na Szwajcarię czy Francję? - spytał retorycznie 70-latek.

Mimo upływu lat najważniejszym zawodnikiem aktualnych mistrzów świata jest w dalszym ciągu Lionel Messi. Gracz Interu Miami, razem z Kylianem Mbappe, przewodzi stawce najskuteczniejszych piłkarzy tegorocznego mundialu. Obaj mają na swoim koncie po osiem goli. I widoki na powiększenie swoich dorobków strzeleckich.

- Mają zawodnika - mam na myśli Messiego - który skupia na sobie całą atencję obrony przeciwnika. I to powoduje, że inni mają trochę swobody - powiedział Boniek.

Były prezes PZPN zwraca uwagę na zadziorność drużyny trenera Lionela Scaloniego. - Argentyna to stary, doświadczony zespół. Zawodnicy z charyzmą, argentyńską mentalnością. Argentyńczycy są nieprawdopodobni - zanim przegrają, to najpierw chcieliby się pobić z przeciwnikiem - przyznał Zbigniew Boniek.

We wtorkowym półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią (godz. 21), dzień później zaś Anglia powalczy z Argentyną (godz. 21). Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.