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Boniek zaczął mówić o "spisku FIFA" i Argentynie. Jaśniej się nie da

Reprezentacja Argentyny ma szansę obronić tytuł mistrzów świata sprzed czterech lat. Półfinałowym rywalem "Albicelestes" będzie Anglia, która na swój sukces czeka od 1966 roku. Zbigniew Boniek jest pod wrażeniem gry drużyny Lionela Scaloniego. Odniósł się też do teorii dotyczących wpływów FIFA na sędziowanie.
Zbigniew Boniek
screen z: https://www.youtube.com/watch?v=lXPy6VrhRao

W fazie pucharowej Argentyna musiała napocić się, by wygrać z Republiką Zielonego Przylądka (3:2), Egiptem (3:2) oraz Belgią (3:1). Dwa z tych trzech pojedynków kończyły się dogrywkami, spotkanie z "Faraonami" rozstrzygnęło się zaś w doliczonym czasie gry. 

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Boniek o FIFA. "Dlaczego Gianni Infantino miałby postawić na Argentynę?"

Liderzy światowego rankingu FIFA są na dobrej drodze do końcowego zwycięstwa. Wielu obserwatorów uważa jednak, że od początku turnieju graczom z Ameryki Południowej sprzyjają sędziowie. W tym kontekście pojawia się także Szymon Marciniak, który w pierwszym meczu mundialu z Algierią (3:0) nie usunął z boiska Leo Messiego, choć miał ku temu argumenty. Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się Zbigniew Boniek

- Mówienie, że Szwajcarii stała się krzywda, bo sędzia [Joao Pinheiro - przyp. red.] wyrzucił Breela Embolo z boiska... Arbiter powinien od razu "kapnąć się", że Szwajcar wykonał tzw. padolino i od razu dać mu żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Wszyscy biliby brawo. Natomiast to, co się stało, jest szukaniem teorii spiskowej. To chyba nie o to chodziło, bo Embolo zrobił numer nieprawdopodobny - zaznaczył były szef PZPN w programie "Prawda Futbolu", odnosząc się do kontrowersji z 72. minuty starcia "Albicelestes" ze Szwajcarią. 

Zbigniew Boniek w toku swojej wypowiedzi zadał ważne pytanie odnośnie relacji FIFA i Argentyny, 

- To drużyna, która nie stosuje prawie żadnego pressingu. Po prostu porusza się, dba o swoją obronę, czasami wychodzi z kontrą. Ktoś mówił, że wozi się na plecach działaczy FIFA, którzy chcą, aby po raz drugi z rzędu zdobyła mistrzostwo. Brakuje mi pytania - dlaczego Gianni Infantino miałby postawić na Argentynę, a nie np. na Szwajcarię czy Francję? - spytał retorycznie 70-latek. 

Mimo upływu lat najważniejszym zawodnikiem aktualnych mistrzów świata jest w dalszym ciągu Lionel Messi. Gracz Interu Miami, razem z Kylianem Mbappe, przewodzi stawce najskuteczniejszych piłkarzy tegorocznego mundialu. Obaj mają na swoim koncie po osiem goli. I widoki na powiększenie swoich dorobków strzeleckich. 

- Mają zawodnika - mam na myśli Messiego - który skupia na sobie całą atencję obrony przeciwnika. I to powoduje, że inni mają trochę swobody - powiedział Boniek. 

Były prezes PZPN zwraca uwagę na zadziorność drużyny trenera Lionela Scaloniego. - Argentyna to stary, doświadczony zespół. Zawodnicy z charyzmą, argentyńską mentalnością. Argentyńczycy są nieprawdopodobni - zanim przegrają, to najpierw chcieliby się pobić z przeciwnikiem - przyznał Zbigniew Boniek. 

We wtorkowym półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią (godz. 21), dzień później zaś Anglia powalczy z Argentyną (godz. 21). Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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