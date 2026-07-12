Pirlo nie może pogodzić się z tym, co zrobili Włosi. "Kompletna katastrofa"

Andrea Pirlo jest jedną z legend futbolu. W trakcie kariery piłkarskiej był kreatorem środka pola, imponował techniką i jeszcze lepszą orientacją na boisku. Był pomocnikiem, którego chciałby mieć w kadrze każdy trener.

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Pirlo nie ma wątpliwości w sprawie reprezentacji Włoch

Mistrz świata z 2006 roku zakończył karierę w 2017 roku w barwach zespołu z MLS, New York City. Kojarzony jest jednak przede wszystkim ze znakomitych występów w barwach Milanu, a także Juventusu. Poza tym grał w Brescii, Interze oraz Regginie.

Po odwieszeniu korków na kołek Andrea Pirlo został trenerem. Poprowadził "Starą Damę" do triumfu w Pucharze Włoch (w sezonie 2020/21), wcześniej zaś zdobył z tą drużyną krajowy Superpuchar. Jego dalsza kariera na ławce nie była udana. Odpowiadał za wyniki tureckiej ekipy Fatih Karagumruk, Sampdorii Genua, a od lipca 2025 roku trenuje Dubai United, z którym w poprzednim sezonie awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Niestety, to naprawdę ciężki czas dla włoskiej reprezentacji. Nie pojechaliśmy na mistrzostwa świata trzy razy z rzędu. To kompletna katastrofa - przyznał Pirlo w wywiadzie dla "Daily Mail".

W 2014 roku w Brazylii kadra Włoch po meczach z Anglią (2:1), Urugwajem (1:2) oraz Kostaryką (0:1) nie wyszła z grupy.

- To dla nas trudne, ale zasłużyliśmy na to, bo tacy się staliśmy. Myślę więc, że musimy przygotować się na przyszłość, skupić się na awansie na Euro [2028 - przyp. red.], a potem, miejmy nadzieję, na kolejne Mistrzostwa Świata - dodał.

Po przegranych barażach z Bośnią i Hercegowiną, włoska kadra jest w trakcie potężnych zmian. Nowy szef tamtejszej federacji (FIGC) Giovanni Malago ogłosił niedawno, że dyrektorem technicznym został Paolo Maldini, a jego doradcą będzie Leonardo.

Przed tymi dwoma dobrymi znajomymi stoi wybór nowego selekcjonera reprezentacji Włoch po nieudanej kadencji Gennaro Gattuso. Wśród najpoważniejszych kandydatów media z Półwyspu Apenińskiego wymieniają m.in. Antonio Conte, Roberto Manciniego oraz Pepa Guardiolę. Na dalszych pozycjach tej listy znajduje się także Andrea Pirlo.

47-latek na razie skupia się na trenowaniu Dubai United. W rozmowie z "Daily Mail" słynny Włoch wskazał Francuzów jako głównych faworytów do końcowego zwycięstwa tegorocznego mundialu. Przepis na końcowy sukces zawiera jednak, zdaniem Pirlo, kilka składników.

- Oczywiście potrzebujesz dobrych piłkarzy, którzy są w pełni sił fizycznych, ale i psychicznych. Potrzebujesz też odrobiny szczęścia, bo w trakcie turnieju możesz trafić na łatwiejszych rywali. I oczywiście niezbędna jest spójność grupy, ponieważ musicie spędzić ze sobą co najmniej miesiąc i mieć zespół, który potrafi grać razem, by wygrywać. To nie jest łatwe, ale pomaga zwiększyć szanse - zaznaczył Andrea Pirlo.

We wtorkowym półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią (godz. 21), dzień później zaś Anglia powalczy z Argentyną (godz. 21). Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.