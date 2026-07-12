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TVP zdecydowała. Oni skomentują półfinały mistrzostw świata

Do końca mistrzostw świata pozostały już tylko cztery spotkania. We wtorek 14 lipca oraz dzień później okaże się, które drużyny powalczą o końcowe trofeum. Telewizja Polska wytypowała komentatorów meczów półfinałowych.
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DAVID BUTLER II / IMAGN IMAGES via Reuters

Ostatni pojedynek ćwierćfinałowy między broniącą tytułu sprzed czterech lat Argentyną a Szwajcarią (3:1 po dogrywce) był jednocześnie meczem nr 100 tegorocznego mundialu. Przed nami kluczowe rozstrzygnięcia turnieju na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. 

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TVP: To oni skomentują mecze 1/2 finału mistrzostw świata

Spotkania w ramach ćwierćfinału tegorocznego mundialu przyniosły całkiem spore emocje. Główny faworyt do końcowego zwycięstwa, zespół Francji, uporał się z 4. ekipą poprzednich mistrzostw, Marokiem (2:0). Hiszpanie, mimo niezachwycającej formy, okazali się lepsi od Belgów (2:1). Po drugiej stronie drabinki zaś Anglicy po ekscytującym spotkaniu i dogrywce wygrali z Norwegią (2:1), dla której 1/4 finału jest najlepszym osiągnięciem w historii. Wspomniani wcześniej Argentyńczycy pokonali zaś Szwajcarów (3:1), także w dodatkowym czasie gry

Wśród sześciu najskuteczniejszych piłkarzy turnieju, pięciu nadal ma szansę powiększyć swój dorobek. Na czele stawki z ośmioma golami są Kylian Mbappe (Francja) oraz Lionel Messi (Argentyna). Na czwartym i piątym miejscu z sześcioma trafieniami znajdują się Anglicy: Jude Bellingham i Harry Kane. Szóste miejsce należy do zdobywcy pięciu bramek, Ousmane'a Dembele (Francja). Norweg Erling Haaland (3. lokata w klasyfikacji) zakończył mundial z siedmioma golami. 

We wtorek 14 lipca odbędzie się pierwszy z półfinałów: Francja zmierzy się z Hiszpanią. Dzień później Anglia będzie rywalizować z Argentyną. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 21.00 czasu polskiego, co jest bardzo dobrą informacją dla kibiców z naszego kraju. 

Komentatorzy TVP podczas 1/2 finałów: 

  • Francja - Hiszpania (Dallas): Jacek Laskowski, Robert Podoliński, 
  • Anglia - Argentyna (Atlanta): Mateusz Borek, Grzegorz Mielcarski. 

Wygrani z tych par zmierzą się w finale mundialu. Ten zaplanowano na stadionie w Nowym Jorku / New Jersey na niedzielę 19 lipca o godzinie 21.00. Przegrani zaś w sobotę 18 lipca powalczą w Miami o trzecie miejsce. Początek o godz. 23.00. 

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

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