TVP zdecydowała. Oni skomentują półfinały mistrzostw świata

Ostatni pojedynek ćwierćfinałowy między broniącą tytułu sprzed czterech lat Argentyną a Szwajcarią (3:1 po dogrywce) był jednocześnie meczem nr 100 tegorocznego mundialu. Przed nami kluczowe rozstrzygnięcia turnieju na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

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TVP: To oni skomentują mecze 1/2 finału mistrzostw świata

Spotkania w ramach ćwierćfinału tegorocznego mundialu przyniosły całkiem spore emocje. Główny faworyt do końcowego zwycięstwa, zespół Francji, uporał się z 4. ekipą poprzednich mistrzostw, Marokiem (2:0). Hiszpanie, mimo niezachwycającej formy, okazali się lepsi od Belgów (2:1). Po drugiej stronie drabinki zaś Anglicy po ekscytującym spotkaniu i dogrywce wygrali z Norwegią (2:1), dla której 1/4 finału jest najlepszym osiągnięciem w historii. Wspomniani wcześniej Argentyńczycy pokonali zaś Szwajcarów (3:1), także w dodatkowym czasie gry.

Wśród sześciu najskuteczniejszych piłkarzy turnieju, pięciu nadal ma szansę powiększyć swój dorobek. Na czele stawki z ośmioma golami są Kylian Mbappe (Francja) oraz Lionel Messi (Argentyna). Na czwartym i piątym miejscu z sześcioma trafieniami znajdują się Anglicy: Jude Bellingham i Harry Kane. Szóste miejsce należy do zdobywcy pięciu bramek, Ousmane'a Dembele (Francja). Norweg Erling Haaland (3. lokata w klasyfikacji) zakończył mundial z siedmioma golami.

We wtorek 14 lipca odbędzie się pierwszy z półfinałów: Francja zmierzy się z Hiszpanią. Dzień później Anglia będzie rywalizować z Argentyną. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 21.00 czasu polskiego, co jest bardzo dobrą informacją dla kibiców z naszego kraju.

Komentatorzy TVP podczas 1/2 finałów:

Francja - Hiszpania (Dallas): Jacek Laskowski, Robert Podoliński,

Anglia - Argentyna (Atlanta): Mateusz Borek, Grzegorz Mielcarski.

Wygrani z tych par zmierzą się w finale mundialu. Ten zaplanowano na stadionie w Nowym Jorku / New Jersey na niedzielę 19 lipca o godzinie 21.00. Przegrani zaś w sobotę 18 lipca powalczą w Miami o trzecie miejsce. Początek o godz. 23.00.

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