Gigantyczny skandal tuż przed półfinałem MŚ. Jest reakcja Francji!

W felietonie opublikowanym na łamach "El Debate" Mariano Rajoy, były premier Hiszpanii, ocenił siłę reprezentacji Francji. Napisał, że zespół dysponuje znakomitą kadrą, dodając jednocześnie, że nie ma w niej Francuzów. Wypowiedź szybko wywołała falę krytyki we Francji. Ambasada tego kraju w Hiszpanii przypomniała, że wszyscy zawodnicy powołani do kadry posiadają francuskie obywatelstwo.

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Francuskie media komentują wypowiedź Rajoya

"Nie chcąc wdawać się w polemikę, warto przypomnieć fakty. Wszyscy piłkarze reprezentacji Francji są Francuzami. Spośród 26 zawodników 23 urodziło się we Francji, a trzej pozostali, choć przyszli na świat poza jej granicami, również są Francuzami" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Do sprawy odniosła się również ambasadorka Francji w Hiszpanii Kareen Rispal. W serwisie X podkreśliła, że reprezentacja narodowa z definicji składa się z obywateli danego kraju.

"Oczywiście, że wszyscy zawodnicy reprezentacji Francji są Francuzami. Trudno wyobrazić sobie reprezentację Francji złożoną z piłkarzy, którzy nie byliby Francuzami" - napisała.

Słów Rajoya nie pozostawiły bez komentarza także francuskie media. Dziennik "L'Equipe" określił je jako "rasistowską wpadkę" byłego premiera Hiszpanii przed półfinałem mundialu. Z kolei "Le Parisien" napisał o "wypowiedziach o rasistowskim wydźwięku".

Głos zabrał także obecny premier Hiszpanii - Pedro Sanchez, potępiając stanowisko Rajoya.

"Są tacy, którzy wciąż oceniają przynależność do narodu przez pryzmat nazwiska, miejsca urodzenia czy koloru skóry. Inni mierzą ją przywiązaniem do kraju i gotowością do wnoszenia wkładu w jego rozwój, czyli grając w piłkę nożną, opiekując się naszymi seniorami czy prowadząc własne firmy. Hiszpania należy do tych, którzy ją kochają i pracują dla jej dobra. Nie do tych, którzy przynoszą jej wstyd ksenofobicznymi wypowiedziami. Francjo, do zobaczenia w półfinale. Niech wygra lepszy i niech przegra rasizm" - napisał w mediach społecznościowych.

Hiszpania ma patent na Francję

Spotkanie Francji z Hiszpanią zapowiada się wyśmienicie. Według bukmacherów faworytem są wicemistrzowie świata, którzy dysponują przede wszystkim piekielną siłą w ataku. Ostatnie dwa spotkania o stawkę pomiędzy "Trójkolorowymi" a "La Furia Roja" wygrywali jednak ci drudzy. W lipcu 2024 roku obie ekipy spotkały się w półfinale mistrzostw Europy, a Hiszpania triumfowała 2:1. Rok później w półfinale Ligi Narodów podopieczni Luisa de la Fuente zwyciężyli 5:4.

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Mecz Francja - Hiszpania odbędzie się we wtorek, 14 lipca. Początek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.