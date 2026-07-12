Kolejny szalony pomysł FIFA. Wielka zmiana możliwa już przed kolejnym mundialem!

W nadchodzący wtorek 14 lipca oraz dzień później będziemy świadkami meczów półfinałowych. Francja zagra z Hiszpanią, a Anglia zmierzy się z Argentyną. Będą to odpowiednio spotkania nr 101 oraz 102 z ogólnej liczby 104 meczów. Czy już niedługo rywalizacja będzie jeszcze bardziej wydłużona? O tym pomyśle FIFA rozpisuje się "The Athletic".

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Kolejny kontrowersyjny pomysł Gianniego Infantino

Od turnieju we Francji z 1998 roku do poprzedniej imprezy w Katarze 2022 liczba drużyn, uczestniczących w mistrzostwach świata wynosiła 32. Dokładnie tyle w tegorocznej edycji rywalizowało ze sobą w fazie pucharowej. Co ciekawe, FIFA poważnie myśli o dalszym rozszerzeniu turnieju, a zmiany mogą obejmować już kolejny mundial w 2030 roku.

Ten zacznie się od pojedynczych spotkań w Urugwaju (gospodarz turnieju w 1930 roku), Argentynie (mistrz świata z 2022 roku) oraz w Paragwaju. W tym ostatnim kraju mieści się siedziba CONMEBOL, a więc południowoamerykańskiej federacji, która jest głównym orędownikiem dalszego poszerzenia formatu mistrzostw świata. Pozostałe spotkania w 2030 roku odbędą się na boiskach Hiszpanii, Maroka oraz Portugalii.

Pomysł poszerzenia mundialu do 64 drużyn narodowych ma być przedmiotem dyskusji tuż po bieżącej edycji, o czym wspomniał szef FIFA Gianni Infantino w niedawnej rozmowie ze szwajcarskimi mediami.

- Turniej jest dla całego świata, a nie tylko dla Europy i Ameryki Południowej. Każdy naród powinien mieć prawo marzyć o udziale w Mistrzostwach Świata. Widać, że poziom drużyn jest niezwykle wysoki i stale rośnie na całym świecie. Jeśli nie da się mniejszym krajom szansy na udział w Mistrzostwach Świata, braknie im bodźca do dalszego rozwoju - powiedział Infantino.

Zdaniem prezydenta światowej centrali piłki nożnej mundial 2026 "w stu procentach jest sukcesem", a jego miarą ma być entuzjazm, wyrażany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Pomysł 64-zespołowego turnieju początkowo pojawił się podczas wolnej dyskusji w łonie FIFA w marcu 2025 roku. Jego autorem był działacz z Urugwaju, Ignacio Alonso.

"Następnie, w listopadzie 2025 roku, Alejandro Dominguez - prezydent CONMEBOL i wiceprezydent FIFA - opisał powiększony turniej w 2030 roku jako swoje 'marzenie'. Twierdził, że takie rozszerzenie 'zjednoczyłoby świat, choć ten jeden raz' - przypominają dziennikarze "The Athletic".

Przeciwnikiem 64-drużynowego formatu mistrzostw świata jest szef UEFA Aleksander Ceferin, który określił go jako "zły pomysł", podobnie jak prezydent CONCACAF Victor Montagliani, odpowiedzialny za rozwój piłki w Ameryce Północnej.

Poważnym argumentem przeciwko kontrowersyjnemu pomysłowi FIFA jest fakt, że 64 drużyny to ponad 25 procent wszystkich ekip (210) zrzeszonych pod egidą światowej centrali.

Co więcej, tak rozbudowany turniej poddałby pod wątpliwość sens rozgrywania kwalifikacji, skoro już teraz udział w mistrzostwach ma zapewniona większość zespołów narodowych z Ameryki Południowej. Bezpośrednio ze strefy CONMEBOL kwalifikuje się już bowiem sześć z dziesięciu ekip, a siódma może to zrobić przez baraż międzykontynentalny.

Poza tym, wielokrotnie wskazuje się na rozdęty do granic możliwości kalendarz gier, który m.in. wpływa na przemęczenie oraz zwiększoną podatność zawodników na kontuzje.