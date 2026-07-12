Oficjalnie. Kolejny selekcjoner zwolniony po mundialu!

Podczas mistrzostw świata Senegal wyszedł z grupy z trzeciego miejsca. Najpierw przegrał z Francją (1:3), następnie uległ Norwegii (2:3). Na koniec fazy grupowej rozbił Irak 5:0. Później nadszedł mecz 1/16 finału przeciwko Belgii, gdzie przez większość podstawowego czasu gry trudno było coś zarzucić podopiecznym Pape Thiawa. Prowadzili 2:0 i wydawało się, że awansują do kolejnej fazy rozgrywek. "Czerwone Diabły" jednak najpierw wyrównały stan rywalizacji, a w dogrywce zdobyły trzecią bramkę.

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Thiaw zwolniony. Będzie też reorganizacja innych drużyn narodowych Senegalu

Wejście do 1/16 finału najwyraźniej okazało się niewystarczającym wynikiem, by Thiaw utrzymał posadę. Senegalska federacja poinformowała, że odsunęła szkoleniowca od pracy. Odejdzie także cały jego sztab.

"Decyzja ta zapadła po odpadnięciu reprezentacji Senegalu w 1/16 finału Mistrzostw Świata FIFA 2026. Po dogłębnej ocenie wyników sportowych i perspektyw reprezentacji, Komitet Wykonawczy uznał za konieczne wszczęcie tej procedury w najlepszym interesie senegalskiej piłki nożnej. W tym celu Prezydent Senegalskiego Związku Piłki Nożnej, Pan Abdoulaye Fall, został upoważniony do poinformowania o tej decyzji właściwego organu i do zapewnienia oficjalnego powiadomienia zainteresowanej osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i umownymi" - czytamy w komunikacie.

"Ponadto Komitet Wykonawczy zlecił Prezydentowi podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu prawdziwą reorganizację wszystkich drużyn narodowych" - dodano.

Thiaw prowadził Senegal od grudnia 2024 roku. Wcześniej pracował w kadrze jako asystent i trener tymczasowy. Z tym szkoleniowcem u steru "Lwy Terangi" pokonały Maroko 1:0 w tegorocznym finale Pucharu Narodów Afryki.

Dwa miesiące później Afrykańska Federacja Piłkarska (CAF) zdecydowała o przyznaniu walkowera na korzyść Maroka.

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Nie zmienia to faktu, że Senegal był uważany przed mundialem za jedną z czołowych afrykańskich drużyn. Jak widać, drużyna zawiodła oczekiwania kibiców i działaczy.