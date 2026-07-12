"To wielka sztuka". Tak Argentyna weszła do półfinału MŚ

Tegoroczne mistrzostwa świata wkraczają w decydującą fazę. Do rozegrania zostały już tylko cztery spotkania - dwa półfinały, mecz o 3. miejsce i wielki finał. To czas próby, do którego podchodzi najlepsza czwórka rankingu FIFA. Trofeum wznieść chcą wszyscy, ale zrobi to jednak tylko jedna z tych reprezentacji.

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Zobacz wideo Żelazny o Argentynie: To wielka sztuka wślizgnąć się do półfinału

Francuzi wygrali pewnie wszyskie swoje mecze. Hiszpanie mieli chyba najtrudniejszą drabinkę, pokonując po thrillerach Portugalię oraz Belgię. Anglików napędza duet Kane - Bellingham, obaj strzelili już na tym turnieju po sześć bramek. Każdy z półfinalistów ma mocne argumenty przed momentami prawdy. No, prawie każdy...

Eksperci zgodni: Argentyna ślizga się na mundialu

- Rzecz o Argentynie. Czy ona na tym turnieju się nie ślizga? - zapytał się prowadzący najnowszy odcinek "Studia Mundialowego" Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. - Ślizga się, ślizga, ale wielką sztuką jest ślizgać się do półfinału. Możemy mówić o drabinkach, ale no kurczę, jakbyśmy na to nie patrzyli, Argentyna miała łatwiejszych rywali. Są w strefie medalowej, bronią tytułu, mają misję zaniesienia króla na tron, więc tak, ślizgają się - ocenił Piotr Żelazny z TVP Sport.

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Jego zdaniem, Leo Messi i spółka tworzą sobie niepotrzebne problemy. - W kilku z tych meczów oni na własną prośbę napytywali sobie biedy. Wczoraj ze Szwajcarią też miałem takie poczucie. Szybkie 1:0 po rzucie rożnym, a później Argentyna zaczęła grać taki mecz, który jej odpowiadał: rwany, chaotyczny, pełen bitek, przerw. Dla nich to było idealne, żeby ekonomicznie sobie do tego podejść. Myśleli, że w ten sposób to przepchną. Nie przepchnęli - skomentował.

As w rękawie Argentyny?

Problemy Argentyny trwają przez całą fazę pucharową. - Z Egiptem znowu, obudzili się na ostatnie 20 minut. Wcześniej z Republiką Zielonego Przylądka, pierwsza połowa, myśleli, że wygrają na luzie. Mam po prostu takie wrażenie, że Argentyna wkłada też najmniejszy wysiłek w te spotkania - zakończył Żelazny. Oszczędne dysponowanie siłami może okazać się kluczowe w najważniejszych momentach mundialu.

Teraz Argentyńczyków czeka zdecydowanie najpoważniejsze wyzwanie na całym turnieju. W półfinale obrońcy tytułu sprzed czterech lat zmierzą się bowiem z reprezentacją Anglii. O tym, kto zagra o ostateczny triumf, przekonamy się już 15 lipca. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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