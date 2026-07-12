W mistrzostwach świata coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć. Jako pierwsza w półfinale zameldowała się reprezentacja Francji, która pokonała 2:0 Maroko. "Trójkolorowi" zmierzą się z Belgią. "La Roja" wygrali 2:1 z Belgią. W drugim meczu 1/2 finału zobaczymy starcie Anglii z Argentyną. Oba zespoły triumfowały po dogrywkach. Mistrzowie świata z Szwajcarią (3:1), a "Synowie Albionu" z Norwegią (2:1).

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Superkomputer wyliczył faworyta MŚ. Francja faworytem do zdobycia tytułu

Po meczach ćwierćfinałowych analizę decydującej fazy turnieju przeprowadził superkomputer Opta. Największe szanse na tytuł ma reprezentacja Francji - 34,5%. Na drugim miejscu zdaniem technologii znajduje się Hiszpania 23,45%, nieznacznie gorzej oceniono Anglię 21,94% i Argentynę 20,55%.

Francuzi wyliczenia technologii potwierdzają na boisku. Wygrali wszystkie mecze, a w fazie pucharowej nie stracili żadnej bramki. Mogą liczyć też na swoje ofensywne gwiazdy, kapitalnie prezentują się przewodzący wspólnie z Leo Messim w klasyfikacji strzelców Kylian Mbappe, Ousmane Dembele czy Michael Olise.

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Niewiele gorzej prezentują się Hiszpanie. "La Roja" zanotowali tylko jedną wpadkę. W pierwszym meczu bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka. Jeden remis, również 0:0 z Ghaną mają też na koncie Anglicy. Poza tym podopieczni Thomasa Tuchela kończą mecze zwycięzcy, chociaż w ćwierćfinale potrzebowali dogrywki z Norwegią (2:1). Najwięcej wątpliwości, mimo samych wygranych budzi gra Argentyny. Mistrzowie świata potrzebowali w fazie pucharowej aż dwóch dogrywek - ze Szwajcarią i Republiką Zielonego Przylądka. Do tego w nieprawdopodobnych okolicznościach odwrócili starcie z Egiptem (3:2).

Francja zagra z Hiszpanią we wtorek, 14 lipca o godzinie 21:00. Dzień później o tej samej porze rozpocznie się mecz Anglia - Argentyna. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.