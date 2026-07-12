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Selekcjoner Szwajcarii broni symulanta i atakuje sędziego. "Niewiarygodna decyzja"

Reprezentacja Szwajcarii na ćwierćfinale zakończyła udział w tegorocznym mundialu. "Helweci" po dogrywce przegrali 1:3 z Argentyną. Po spotkaniu wściekłości nie krył trener Hakan Yakin. Selekcjoner Szwajcarów zaatakował w mocnych słowach arbitra ćwierćfinałowej rywalizacji.
Fot. SIMON FEARN / IMAGN IMAGES via Reuters

Za reprezentacją Szwajcarii najlepsze mistrzostwa świata od 1954 roku. "Helweci" dotarli do ćwierćfinału imprezy, na tym etapie zbyt silni okazali się aktualni mistrzowie globu, Argentyńczycy. "Albicelestes" po dogrywce triumfowali 3:1.  

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Yakin grzmi po meczu z Argentyną. "Zostaliśmy ukarani za błąd" 

Spotkanie pozostawiło spory niedosyt u trenera Hakana Yakina. Selekcjoner Szwajcarów po meczu w mocnych słowach komentował pracę arbitra. Zarzucił sędziemu błąd przy czerwonej kartce, którą za symulowanie został ukarany Breel Embolo. 

"Ta decyzja była po prostu niewiarygodna. Całkowicie się z nią nie zgadzam. Doszło do wyraźnego kontaktu i nie rozumiem, jak sędzia i VAR doszli do takiego wniosku." - stwierdził Yakin, cytowany na portalu X przez Fabrizio Romano. 

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"Futbol dziś nie wygrał" 

Trener Yakin dodał, że w ćwierćfinale nie triumfowała piłka nożna, a jego zespół został błędnie ukarany. Jednocześnie selekcjoner Szwajcarów podkreślił klasę rywala. Stwierdzając, że Argentyna nie była faworyzowana. 

"Nie powiedziałbym, że byli faworyzowani. Rozegraliśmy uczciwy i otwarty mecz. Obie drużyny grały w piłkę nożną, ale piłka nożna nie była dziś decydująca. Zostaliśmy ukarani za błąd. To był decydujący moment, który zadecydował o wyniku meczu. Możemy teraz narzekać, ale muszę pogratulować Argentynie." - dodał Yakin. 

Argentyna w półfinale mundialu zagra z Anglią. Spotkanie odbędzie się w środę, 15 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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