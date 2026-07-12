Bezprawna czerwona kartka dla Embolo? "FIFA tego oczekuje"

To była 72. minuta ćwierćfinałowego spotkania Szwajcaria - Argentyna. Z boiska wyleciał wtedy Breel Embolo, osłabiając swoją reprezentację w kluczowym momencie meczu. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w dogrywce i awansowali do półfinału amerykańskiego mundialu.

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Sama sytuacja była dość skomplikowana. Chwilę wcześniej za faul na Embolo żółtą kartkę obejrzał Leandro Paredes. Po analizie VAR stwierdzono jednak, że Szwajcar upadł bez kontaktu z rywalem. Sędzia Joao Pinheiro odwołał więc napomnienie dla Paredesa, a ukarany za symulowanie został Embolo. Była to jednak druga żółta kartka otrzymana przez piłkarza Stade Rennes w tym meczu, więc arbiter nie miał wyjścia i skierował 29-latka do szatni.

Sędzia mógł wyrzucić Szwajcara z boiska?

Szwajcarzy nie mogli uwierzyć w taki obrót spraw. - To po prostu katastrofa. Nie wiem, co ten sędzia tu robi. (...) Nie rozumiem. Jak VAR może zmienić wynik meczu w takiej sytuacji? - komentował zrozpaczony Remo Freuler. Wtórował mu Granit Xhaka. - Jeśli musisz przegrać z powodu jednej decyzji sędziego, to boli - stwierdził.

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Wszystko jednak odbyło się zgodnie z najnowszymi wytycznymi wprowadzonymi przez FIFA. Jak zaznacza "Marca", VAR może interweniować w przypadku tzw. "błędnej identyfikacji zawodnika". "Pinheiro, pokazując kartkę Paredesowi, aktywował protokół. Po upomnieniu i jego cofnięciu po sprawdzeniu sytuacji na monitorze, sędzia został zmuszony do ukarania Szwajcara, który symulował. Nie mógł zostawić tego bez echa" - czytamy.

Brak zgody ws. kartki dla Breela Embolo

Podkreślono też, że już podczas tego mundialu podjęta została bliźniacza decyzja. W meczu pierwszej kolejki fazy grupowej między USA a Paragwajem odwołano żółtą kartkę obrońcy Tima Reama, otrzymaną po domniemanym faulu na Miguelu Almironie. Ukarany za symulację został paragwajski skrzydłowy. Jako że Almiron nie miał wtedy jeszcze napomnienia na koncie, pozostał na boisku.

Innego zdania jest jednak Rafał Rostkowski, który skomentował to zdarzenie w studiu TVP Sport. W jego opinii rzekomy faul Paredesa i teatralny upadek Embolo to dwa osobne przewinienia. - Sędziowie VAR nie mieli prawa w tej sytuacji wkroczyć, natomiast FIFA teraz tego od nich oczekuje - powiedział były arbiter międzynarodowy, przywołując odpowiednią regułę z oficjalnych przepisów gry. Zgodził się jednak, że w tej sytuacji to Szwajcar, a nie Argentyńczyk zasłużył na upomnienie. Zaapelował też o ujednolicenie zasad.

Szwajcaria nie zawalczy o medale mistrzostw świata. Grono półfinalistów to Francja, Hiszpania, Anglia oraz Argentyna. Mecze numer 101 oraz 102 tegorocznego mundialu zadecydują, kto zagra w wielkim finale, a kto jedynie o brązowe medale. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.