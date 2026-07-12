Bellingham się nie hamuje i kontruje Tuchela. "Może on nie wie, jak to jest"

Reprezentacja Anglii wygrała z Norwegią 2:1 w ćwierćfinale mistrzostw świata, a niekwestionowanym bohaterem tego spotkania był Jude Bellingham. Piłkarz Realu Madryt ustrzelił dublet i wprowadził swoją drużynę do najlepszej czwórki mundialu. Na samym turnieju ma już sześć bramek oraz asystę i niewykluczone, że w kolejnych dwóch spotkaniach jeszcze coś do tego dorobku dorzuci.

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Thomas Tuchel i Jude Bellingham. Dwa spojrzenia na mecz Anglia - Norwegia

Po meczu doszło do nietypowego korespondencyjnej polemiki między Judem Bellinghamem a selekcjonerem Anglii Thomasem Tuchelem. Zaczęło się od wypowiedzi niemieckiego szkoleniowca na pomeczowej konferencji prasowej.

- Mieliśmy szczęście. Bardzo, bardzo utrudniliśmy sobie życie. Wynik jest fantastyczny. Jesteśmy w czwórce najlepszych. To niemowite, ale nie jestem zadowolony z występu – pod każdym względem. Utrudnialiśmy sobie życie sposobem, w jaki graliśmy – niedbale, popełnialiśmy wiele błędów technicznych, nie byliśmy wystarczająco szybcy, nie byliśmy wystarczająco powtarzalni. Co nam pomogło awansować? Mentalność - powiedział Tuchel cytowany przez BBC. - Całym sercem jestem zakochany w moich zawodnikach i w mojej drużynie, ale możemy grać lepiej, jest wiele rzeczy, które musimy zrobić lepiej - dodawał.

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O tę wypowiedź Tuchela został zapytany Bellingham jeszcze w wywiadzie na murawie. - Słowa Tuchela? No cóż, nieważne. [...] Na boisku było bardzo trudno. Wszyscy zawodnicy ciężko pracowali. Moje myśli i uznanie należą się zawodnikom, którzy wykonali świetną pracę - podkreślił pomocnik. Rozwinął ten temat w wypowiedzi w strefie mieszanej.

- Być może on [Tuchel] nie wie, jak to jest grać w takich warunkach przeciwko Erlingowi Haalandowi, Martinowi Odegaardowi, Antonio Nusie i Alexandrowi Sorlothowi. To nie jest łatwa drużyna do gry. Nie mogę się nachwalić chłopaków. Nie da się wygrać każdego meczu, podając piłkę i wykonując 1000 podań. Czasami trzeba przepchnąć wygraną i dzisiaj nam się to udało - podsumował Jude Bellingham.

Można się tylko zastanawiać, czy tak odmienna ocena spotkania w wykonaniu trenera i największej gwiazdy angielskiej kadry wpłynie na cokolwiek przed meczem półfinałowym.

W półfinale mistrzostw świata Anglia zmierzy się z Argentyną. To spotkanie zostanie rozegrane w środę, 15 lipca, o godz. 21:00. Z kolei w drugim meczu Francja zagra z Hiszpanią (wtorek, 14 lipca, o godz. 21:00). Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.