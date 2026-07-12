Argentyna znów faworyzowana. To powinna być czerwona kartka

Argentyna była niekwestionowanym faworytem w każdym z trzech dotychczasowych spotkań fazy pucharowej mistrzostw świata. Tymczasem podopieczni Lionela Scaloniego najpierw musieli rozegrać dogrywkę w meczu z Republiką Zielonego Przylądka, następnie odrabiać dwubramkową stratę w starciu z Egiptem, a na koniec po raz kolejny zagrać w dogrywce - tym razem przeciwko Szwajcarii.

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Mecz ćwierćfinałowy rozpoczął się dla "Albicelestes" pomyślnie, bo od bramki Alexisa Mac Allistera z 10. minuty gry. Później jednak sytuacji pod bramką Gregora Kobela było jak na lekarstwo, co pozwoliło Szwajcarom odpowiedzieć golem Dana Ndoye z 67. minuty. Chwilę później szczęście uśmiechnęło się do Argentyńczyków, bowiem po interwencji VAR drugą żółtą kartkę z tytułu symulacji obejrzał Breel Embolo.

Lautaro Martinez naruszył przepisy po golu. To powinna być druga żółta kartka

Mimo to, piłkarze z Ameryki Południowej wciąż nie potrafili znaleźć drogi do szwajcarskiej bramki. Ta sztuka udała się dopiero w dogrywce, a konkretnie w 112. minucie. Wówczas ładnym uderzeniem popisał się Julian Alvarez. Ostatnie trafienie w tym spotkaniu zanotował Lautaro Martinez w doliczonym czasie gry. Napastnik Interu Mediolan od razu pobiegł celebrować gola z kibicami siedzącymi za bramką Kobela. I to jest moment, w którym narodziła się kontrowersja.

Martinez przeskoczył przez bandy reklamowe i utonął w objęciach fanów. Po chwili wrócił na murawę, by w zasadzie już tylko odczekać wraz z kolegami do końcowego gwizdka. Sęk w tym, że w świetle obowiązujących przepisów arbiter Joao Pinheiro powinien pokazać 28-latkowi żółtą kartkę za tę celebrację.

Ktoś powie: okej, na żółtą kartkę można przymknąć oko. Z tym że to byłby drugi żółty kartonik pokazany Martinezowi w tym spotkaniu. W 98. minucie bowiem piłkarz został ukarany za faul. Zatem jeśli Argentyńczyk zostałby napomniany po raz drugi, a następnie wyrzucony z boiska, nie mógłby zagrać w półfinałowym meczu przeciwko Anglii.

Przepisy bowiem jasno mówią, że żółta kartka należy się za: ściągnięcie koszulki lub zakrycie głowy koszulką, wchodzenie na ogrodzenie wokół boiska i/lub zbliżanie się do kibiców w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, zachowania prowokujące, drwiące lub podburzające oraz zakrywanie głowy lub twarzy maską. Można więc powiedzieć, że Martinez uciekł katu spod topora.

To zresztą kolejna taka sytuacja na tegorocznym mundialu. Wcześniej żółtą kartką za podobne świętowanie gola w meczu przeciwko Argentynie nie ukarano Sidny'ego Lopesa Cabrala z Republiki Zielonego Przylądka. Kary uniknął także Mostafa Ziko z Egiptu, choć w spotkaniu przeciwko... Argentynie zdjął koszulkę po zdobyciu bramki.

W półfinale mistrzostw świata Argentyna zmierzy się z Anglią. Mecz ten zaplanowano na środę 15 lipca, a pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie można ją także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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