Tak ojciec Haalanda zareagował po meczu z Anglią. Wskazał dwie osoby

Zakończyła się piękna przygoda reprezentacji Norwegii na mistrzostwach świata. Skandynawowie przegrali w ćwierćfinale mundialu z Anglią 1:2, a ich katem okazał się niesamowity Jude Bellingham. Jednak po tym spotkaniu dużo mówi się o sędziowaniu Clementa Turpina. Francuski arbiter dwa razy został uratowany przez VAR, a i w trakcie spotkania podejmował sporo kontrowersyjnych decyzji, jak np. uznanie pierwszego gola Anglików, gdy piłka miała wcześniej trafić w... zawieszone nad stadionem przewody od spidercama. Do tego nieuznany został gol Norwegów na 2:1 na początku drugiej połowy. Wtedy, po interwencji VAR, Turpin odgwizdał faul w ataku Erlinga Haalanda.

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Ojciec Erlinga Haalanda podsumował pracę Clementa Turpina w meczu Anglia - Norwegia

W trakcie spotkania kamery kilka razy pokazały żywiołowo reagującego na to spotkanie Alfiego Haalanda, a więc ojca napastnika Manchesteru City. Także po meczu seniora Haalanda trzymały się emocje, o czym świadczy jego wpis na portalu X.

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Fabrizio Romano opublikował wpis chwalący po tym spotkaniu Jude'a Bellinghama, jego dublet i fakt, że zdobył na mundialu już sześć bramek. Wymownie odpowiedział na niego Alfie Haalanda. "Brawa dla Jude'a oraz sędziego" - napisał, z jednej strony uznając klasę angielskiego pomocnika, a z drugiej dosadnie dając do zrozumienia, że francuski arbiter pomógł "Synom Albionu" w tym spotkaniu. Ten wpis poniósł się po sieci i zanotował już ponad siedem milionów wyświetleń!

W półfinale mistrzostw świata Anglia zmierzy się z Argentyną. To spotkanie zostanie rozegrane w środę 15 lipca o godz. 21:00. Z kolei w drugim Francja zagra z Hiszpanią (wtorek 14 lipca o godz. 21:00). Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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