Były sędzia wydał werdykt ws. gola dla Anglii. Media piszą o skandalu

Był doliczony czas gry do pierwszej połowy. Anglicy ruszyli akcją lewym skrzydłem, którą po podaniu Anthony'ego Gordona na bramkę zamienił Jude Bellingham. Ostatecznie "Synowie Albionu" dopięli swego w dogrywce i dzięki drugiemu trafieniu zawodnika Realu Madryt udało im się awansować do półfinału. Z tym, że pierwszy z dwóch goli Bellinghama paść nie powinien.

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Solbakken powołał się na to, co widzieli rezerwowi. "Według mnie to jasne"

Akcja bramkowa Anglików na 1:1 bowiem rozpoczynała się od autu bramkowego dla Norwegów. Orjan Nyland wybijał z piątego metra, a piłka poszybowała na taką wysokość, że zahaczyła o drut kamery zawieszonej nad boiskiem. Futbolówka spadła na ziemię, a reszta tej akcji to już historia.

Kamery od razu uchwyciły Stale Solbakkena, który nie omieszkał podbiec do sędziego Clementa Turpina w przerwie meczu. Norwegowie obwiniali arbitrów o nieprawidłową decyzję, a selekcjoner tamtejszej kadry zabrał głos w tej sprawie na pomeczowej konferencji prasowej.

- Wiele osób siedzących na ławce zareagowało natychmiastowo. Ja osobiście tego nie widziałem - przyznał Solbakken, którego zapytano także o komunikat wystosowany przez FIFA. - Nie mogę powiedzieć nic na ten temat. Jeżeli ich czip nic nie wykrył, to jak mogę odpowiedzieć? Piłka spada prosto w dół z nieba. Mówią to wszyscy, w tym Orjan Nyland czy gość, który otrzymał piłkę. Ciekaw jestem, co się wydarzyło. Według mnie to jasne, że to się stało. To było dziwne - stwierdził.

Były sędzia mówi wprost: Turpin podjął złą decyzję. Oto co powinien zrobić

Mimo to, protesty Norwegów były słuszne, co podkreślał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty były arbiter międzynarodowy, Marcin Borski. Wskazał on, jaką decyzję w zaistniałej sytuacji powinien podjąć sędziujący to spotkanie Turpin. Za winnych wskazał jednak arbitrów VAR.

- Ponad boiskiem, ale w jego obrębie, piłka dotknęła obcego ciała. Sędzia powinien przerwać grę i wznowić ją rzutem sędziowskim. To tak jakby ktoś nieuprawniony wbiegł na boisko albo - co się zdarza na boiskach niższych klas rozgrywkowych - czasami wbiegnie na przykład pies. Wtedy po prostu trzeba przerwać grę, bo ingeruje w nią przedmiot, człowiek czy osoba nieuprawniona do przebywania na boisku - powiedział Borski.

- Jeżeli piłka faktycznie nie tylko otarła się o ten kabel, ale uderzyła i spadła w ten sposób, to sędzia powinien przerwać grę. Sędzia główny mógł tego nie zauważyć, ponieważ koncentruje się na tym, co się dzieje na boisku - mniej więcej patrzy, jaka jest trajektoria lotu piłki, a potem wzrok kieruje na parę zawodników walczących o pozycję, którzy będą skakać do główki. Mamy natomiast do dyspozycji kamery i VAR. Jeżeli tego nie zauważył, powinien obejrzeć tę sytuację. Zresztą ławka Norwegii podobno podnosiła tę kwestię - dodał.

Norwegowie piszą o skandalu. Wtórują im piłkarze. "To ironiczne"

Swoje trzy grosze dorzucają norwescy dziennikarze. - To prawdziwy skandal. To ironiczne, że technologia, która ma nam pomagać, w rzeczywistości szkodzi - grzmiał w studiu Dagbladet w Oslo Erik Mykland. - To kompletnie absurdalny skandal - wtórował mu Bernt Husker.

Całej sytuacji przyjrzał się również portal NRK. W rozmowie na jego łamach w język nie gryzł się między innymi ekspert piłkarski, Kristoffer Loekberg. - Jeśli ta piłka uderzyła w kamerę lub w kabel, to jest skandal, powinno się odwołać gola, a nie uznać wynik 1:1. Nie mam słów. Nigdy wcześniej nie byłem świadkiem czegoś takiego. Jeśli to okaże się decydujące, pozostanie jednym z największych skandali w historii mistrzostw świata - mówił w trakcie spotkania.

NRK cytuje także dwóch reprezentantów Norwegii. Andreas Schjelderup przyznał, że nie widział tej sytuacji ani żadnej powtórki, lecz jeśli faktycznie piłka trafiła w kabel kamery, "to jest wielki skandal". Alexander Sorloth z kolei powołał się na... wcześniejsze wybicia swojego bramkarza.

- Orjan z reguły kopie na 60-70 metrów. Podążam za trajektorią lotu piłki i widzę, że przemierza ona dużą odległość. Nagle jednak zamarła w powietrzu, więc tego gola nie powinno się uznać - stwierdził.

- Jeśli okaże się, że piłka trafiła w linkę, czeka nas skandal sędziowski wszech czasów, widziany oczami Norwegów - dorzucił Carl-Erik Torp. Co ciekawe, NRK poprosiło FIFA o wyjaśnienie, czy piłka trafiła w linkę, ale wciąż nie otrzymało odpowiedzi.

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