Tak zareagował trener Norwegów po meczu z Anglią. Polały się łzy. "To było dziwne"

Piękny sen Norwegów o mistrzostwie świata zakończył się na ćwierćfinałowej dogrywce. Drużyna prowadzona przez Stale Solbakkena jak burza przeszła wcześniejsze rundy, bez większego problemu wychodząc z grupy I, a w fazie pucharowej pokonując Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Brazylię.

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Do pokonania Anglii i awansu do półfinału nie wystarczył przecudowny gol strzelony przez Andreasa Schjelderupa w 36. minucie meczu. Norwegowie jednak po pierwszej połowie remisowali 1:1 po trafieniu Jude Bellinghama. Piłkarz Realu przechylił szalę zwycięstwa na korzyść Anglików w trzeciej minucie dogrywki, dobijając strzał Morgana Rogersa z kilklu metrów.

Selekcjoner Norwegów po meczu. Polały się łzy

Tym samym zakończył się najlepszy mistrzowski turniej w wykonaniu reprezentacji Norwegii. Wrócili oni na mundial po 28-letniej przerwie i po raz pierwszy awansowali do ćwierćfinału. - Jest mi żal chłopaków. To jest zawodowy sport w najlepszym bądź najokrutniejszym wydaniu, w zależności od tego, po której stronie stoisz - powiedział po spotkaniu Stale Solbakken.

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Następnie reporter norweskiej telewizji publicznej NRK zapytał się, co jest najtrudniejsze w takim dniu. - Przegrana - odpowiedział krótko Solbakken. Selekcjoner był wyraźnie poruszony odpadnięciem z mundialu, pojawiły się łzy. - Tak właśnie jest... Muszę się opanować. Tak po prostu jest. Czasem się udaje, tak jak z Brazylią. Trzeba być szczerym. Wtedy szczęście się do nas uśmiechnęło, dzisiaj nie - wyjaśnił.

Solbakken o kontrowersyjnej bramce: "To było dziwne"

Norweski trener był jednak niezwykle dumny ze swojej drużyny. - Po pierwszej przerwie na uzupełnienie płynów graliśmy bardzo dobrze. Pokazaliśmy fantastyczną piłkę przeciwko świetnej drużynie. Nie do końca nam się to dzisiaj idało, ale trzeba po prostu grać dalej - Stale Solbakken podsumował rozmowę dla NRK. Sprawa kontrowersyjnej bramki Bellinghama na 1:1, przed którą piłka - zdaniem wielu - dotknęła kabli podtrzymujących kamerę, została poruszona na konferencji prasowej.

- Nie widziałem tego, ale wielu ludzi z ławki zareagowało natychmiast. Nie mogę powiedzieć nic na temat komunikatu FIFA. Jeżeli ich czip nic nie wykrył, to jak mogę odpowiedzieć? Piłka spada prosto w dół z nieba. Mówią to wszyscy, w tym Orjan Nyland czy gość, który otrzymał piłkę. Ciekaw jestem, co się wydarzyło. Według mnie to jasne, że to się stało. To było dziwne - stwierdził Stale Solbakken.

Minionej nocy została wyłoniona druga półfinałowa para. Z pogromcami Norwegii - Anglikami - zmierzy się Argentyna, która również po dogrywce wyeliminowała Szwajcarię. Znakomicie zapowiadający się mecz o wejście do wielkiego finału mundialu odbędzie się 15 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.