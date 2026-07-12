Najgłupsza czerwona kartka na mundialu! Tak zniszczył marzenia o półfinale

Ostatniego ćwierćfinalistę tegorocznego mundialu wyłonił mecz Argentyny ze Szwajcarią. Faworyt był jeden: obecni mistrzowie świata. Już w 10. minucie prowadzili 1:0, za sprawą bramki zdobytej przez Alexisa Mac Allistera, ale później długo nie mogli po raz kolejny pokonać Gregora Kobela. Nie stwarzali do tego zresztą zbyt dogodnych okazji.

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Taki obrót spraw wykorzystali Szwajcarzy. W 65. minucie Emiliano Martinez wprawdzie zdołał zatrzymać strzał Dana Ndoye, lecz dwie minuty później musiał już skapitulować. Ndoye zrehabilitował się i trafił do siatki po podaniu otrzymanym od Ricardo Rodrigueza. Kilkadziesiąt sekund po tym golu podopieczni Murata Yakina jednak znów zjechali windą z nieba do piekła.

Embolo chciał oszukać sędziego. Po interwencji VAR-u wyleciał z boiska

Była 69. minuta gry. Leandro Paredes został ukarany przez sędziego Joao Pinheiro żółtą kartką za faul na Breelu Embolo. Z tym że faulu wcale nie było, co wyłapali sędziowie VAR. Portugalczyk po obejrzeniu tej sytuacji musiał zgodzić się z kolegami z zespołu sędziowskiego. Embolo faktycznie przewrócił się bez kontaktu z rywalem.

W efekcie żółta kartka pokazana Paredesowi została cofnięta, a dostał ją Embolo. Kontynuowałby grę, ale... miał już na koncie żółtą kartkę. Tym samym drugi żółty kartonik poskutkował wyrzuceniem napastnika Stade Rennais z boiska.

To dopiero czwarty raz w historii. Na drugą żółtą kartkę za symulację czekaliśmy 20 lat

Embolo opuszczał murawę ze łzami w oczach. Sam jednak zgotował sobie taki los, próbując nabrać arbitra w erze VAR i kilkudziesięciu kamer rozmieszczonych wokół boiska. Cóż, były piłkarz Schalke czy Borussii Moenchengladbach mógł to mądrzej rozegrać - tym bardziej, że od 44. minuty grał z żółtą kartką.

Co ciekawe, jak informuje Opta, Embolo jest dopiero czwartym piłkarzem w historii mundiali, który został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką za symulowanie. Ostatnim takim zawodnikiem był Asamoah Gyan, który wyleciał z boiska w meczu Ghana - Brazylia w 2006 roku.

Argentyńczycy - jak można było się spodziewać - wykorzystali przewagę jednego zawodnika, choć zrobili to dopiero w drugiej połowie dogrywki. Pierwszy cios Szwajcarom zadał Julian Alvarez w 112. minucie, a w samej końcówce spotkania wynik na 3:1 ustalił Lautaro Martinez. Tym samym w półfinale Argentyna zagra z Anglią.

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