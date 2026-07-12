Messi z kolejnym rekordem mistrzostw świata

Reprezentacja Argentyny awansowała do półfinału mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego pokonała po dogrywce Szwajcarię 3:1. "Reprezentacja Argentyny znów męczyła się w fazie pucharowej mistrzostw świata. Po raz kolejny jednak strzeliła trzy gole i wygrała po dogrywce ze Szwajcarią 3:1. W efekcie w półfinale będzie wielki hit: Argentyna - Anglia" - pisaliśmy w relacji z meczu.

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Leo Messi z kolejnymi dwoma rekordami mistrzostw świata

Tym razem bramki dla Argentyny nie zdobył 39-letni Leo Messi. Przerwał imponującą serię, bo we wcześniejszych pięciu spotkaniach mundialu (z Algierią, Austrią, Jordanią, Republiką Zielonego Przylądka i Egiptem) trafiał do siatki.

I tak jednak Messi po meczu ze Szwajcarią znów zapisał się w historii mistrzostw świata. Argentyńczyk został bowiem pierwszym zawodnikiem w historii, który w fazie pucharowej zagrał aż 15 meczów.

To jednak nie koniec. Messi już w 10. minucie starcia ze Szwajcarią asystował przy golu Mac Allistera. W efekcie była to dla niego już dziesiąta asysta w mistrzostwach świata. Żaden inny piłkarz nie ma tylu asyst i Messi umocnił się na prowadzeniu w tym zestawieniu. Osiem asyst miał inny Argentyńczyk Diego Maradona.

Messi ma jeszcze szanse na zdobycie korony króla strzelców. Na razie ma osiem goli, tyle samo co Francuz Kylian Mbappe. Klasyfikację strzelców MŚ 2026 można zobaczyć tutaj.

Argentyna w półfinale MŚ zagra z Anglią (środa, 15 lipca, godz. 21). W drugim pojedynku o finał Hiszpania zmierzy się z Francją (wtorek 14 lipca, godz. 21).

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