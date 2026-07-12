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Dwa wielkie hity w półfinałach MŚ. Oto drabinka

Kibice nie mogli sobie wymarzyć lepszego scenariusza. W mistrzostwach świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku w półfinałach czekają nas dwa wielkie hity.
Fot. Albert Gea / REUTERS

W mistrzostwach świata coraz bliżej najważniejszych rozstrzygnięć. Za nami już wszystkie mecze ćwierćfinałowe. Na otwarcie tej fazy turnieju reprezentacja Francji pewnie pokonała 2:0 Maroko, dzięki bramkom Kyliana Mbappe i Ousmane Dembele. W piątkowy wieczór poznaliśmy drugiego półfinalistę, a została nim Hiszpania, wygrywając 2:1 z Belgią.  

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Dwa wielkie hity w półfinałach MŚ. Oto drabinka

W sobotę rozegrano trzeci ćwierćfinał, w którym Anglia wygrała 2:1 po dogrywce z Norwegią. W nocy z soboty na niedzielę poznaliśmy ostatniego półfinalistę MŚ 2026. Wyłonił go mecz obrońców trofeum Argentyńczyków ze Szwajcarią.

W pierwszej połowie padł jeden gol. Jego autorem był Mac Allister i Argentyna prowadziła 1:0. Szwajcaria potrafiła doprowadzić do remisu w 67. minucie, a do siatki trafił Ndoye. W dogrywce lepsza była Argentyna, która wykorzystała grę w liczebnej przewadze (czerwona kartka dla Embolo w 72. minucie) i wygrała 3:1. 

W efekcie to Argentyna została ostatnim półfinalistą mistrzostw świata. W hitowym meczu o finał, w środę 15 lipca o godzinie 21 czasu polskiego zmierzy się z Anglią. 

W pierwszym półfinale mistrzostw świata Francja zagra z Hiszpanią. Spotkanie zostanie rozegrane 14 lipca, też o godzinie 21. 

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Mecz o trzecie miejsce odbędzie się w sobotę, 18 lipca, o godz. 23. Finał mistrzostw świata zostanie rozegrany w niedzielę, 19 lipca o godz. 21. 

Wyniki 1/4 finału mistrzostw świata

  • Francja - Maroko 2:0 (0:0)
  • Hiszpania - Belgia 2:1 (1:1)
  • Anglia - Norwegia 2:1 po dogrywce (1:1, 1:1)
  • Argentyna - Szwajcaria 3:1 po dogrywce (1:0, 1:0)

Półfinały mistrzostw świata: 

  • Francja - Hiszpania - wtorek, 14 lipca, godz. 21
  • Anglia - Argentyna - środa, 15 lipca, godz. 21

Finał i mecz o 3. miejsce: 

Francja/Hiszpania - Anglia/Argentyna

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