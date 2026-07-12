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Oto klasyfikacja strzelców mundialu po tym, co zrobił Bellingham

Rywalizacja o koronę króla strzelców mistrzostw świata 2026 zapowiada się pasjonująco. Do grona poważnych kandydatów do tytułu dołączył kolejny zawodnik - Jude Bellingham.
Fot. Marco Bello / REUTERS

Przed ćwierćfinałami mistrzostw świata liderem najlepszych strzelców był Argentyńczyk Leo Messi, który zdobył osiem goli. Wyprzedzał Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda o jedno trafienie. W ćwierćfinale Mbappe strzelił jednak bramkę i zrównał się z Messim. Argentyńczyk mógł odpowiedzieć w ostatnim ćwierćfinale: Argentyna - Szwajcaria, ale w pierwszym meczu MŚ 2026 nie trafił do siatki. Wcześniej Messi miał serię pięciu meczów z golem. 

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Oto klasyfikacja strzelców mundialu po tym, co zrobił Bellingham

Do grona kandydatów do tytułu króla strzelców dołączył Jude Bellingham. Anglik zdobył bowiem dwa gole w wygranym przez jego zespół meczu ćwierćfinałowym z Norwegią 2:1. Dla Bellinghama była to bramka numer 5. i 6. w tych mistrzostwach świata. Dzięki temu awansował on na czwarte miejsce wśród najlepszych strzelców. Co ciekawe, pozycję te zajmuje Ex aequo ze swoim kolegą z reprezentacji Anglii. Tyle samo goli ma Harry Kane. 

Anglicy mają dwa trafienia mniej od Mbappe i Messiego i jedno od Haalanda, który już nie poprawi swojego dorobku. 

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Klasyfikacja strzelców mundialu 2026:

  1. Kylian Mbappe (Francja) - 8 goli  (563 rozegrane minuty)
  2. Lionel Messi (Argentyna) - 8 bramek  (588 minut)
  3. Erling Haaland (Norwegia) - 7 goli  (521 minut)
  4. Harry Kane (Anglia) - 6 bramek  (609 minut)
  5. Jude Bellingham (Anglia) - 6 goli  (558 minut)
  6. Ousmane Dembele - 5 bramek  (492 minut)
  7. Ismaila Sarr (Senegal) - 4 gole  (419 minut)
  8. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 4 bramki  (514 minut)
  9. Julian Quinones (Meksyk) - 4 gole  (440 minut)
  10. Vincius Junior (Brazylia) - 4 bramki (505 minut)

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