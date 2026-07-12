Przed ćwierćfinałami mistrzostw świata liderem najlepszych strzelców był Argentyńczyk Leo Messi, który zdobył osiem goli. Wyprzedzał Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda o jedno trafienie. W ćwierćfinale Mbappe strzelił jednak bramkę i zrównał się z Messim. Argentyńczyk mógł odpowiedzieć w ostatnim ćwierćfinale: Argentyna - Szwajcaria, ale w pierwszym meczu MŚ 2026 nie trafił do siatki. Wcześniej Messi miał serię pięciu meczów z golem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oto klasyfikacja strzelców mundialu po tym, co zrobił Bellingham

Do grona kandydatów do tytułu króla strzelców dołączył Jude Bellingham. Anglik zdobył bowiem dwa gole w wygranym przez jego zespół meczu ćwierćfinałowym z Norwegią 2:1. Dla Bellinghama była to bramka numer 5. i 6. w tych mistrzostwach świata. Dzięki temu awansował on na czwarte miejsce wśród najlepszych strzelców. Co ciekawe, pozycję te zajmuje Ex aequo ze swoim kolegą z reprezentacji Anglii. Tyle samo goli ma Harry Kane.

Anglicy mają dwa trafienia mniej od Mbappe i Messiego i jedno od Haalanda, który już nie poprawi swojego dorobku.

Zobacz także: Burza w Norwegii po decyzji sędziego. "VAR to kompletna farsa"

Klasyfikacja strzelców mundialu 2026: