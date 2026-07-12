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Argentyna, Argentyna, Argentyna! Znów trzy gole i awans do półfinału

Reprezentacja Argentyny znów męczyła się w fazie pucharowej mistrzostw świata. Po raz kolejny jednak strzeliła trzy gole i wygrała po dogrywce ze Szwajcarią 3:1. W efekcie w półfinale będziemy mieli dwa absolutne hity: Argentyna - Anglia i Francja - Hiszpania.
Fot. DENNY MEDLEY / IMAGN IMAGES via Reuters

Argentyna bardzo dobrze rozpoczęła mecz. W 10. minucie po rzucie rożnym dośrodkował Leo Messi, Alexis Mac Allister trącił piłkę głową, ale dotknął ją jeszcze Szwajcar i arbiter główny Joao Pinheiro pokazał na rzut rożny po drugiej stronie boiska. Znów dośrodkował Messi, a Mac Allister ponownie wygrał pojedynek główkowy na piątym metrze, ale tym razem trafił do siatki. 

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Niesamowita dogrywka w wykonaniu Argentyny

I te trzy zdania w sumie wystarczą na temat pierwszej połowy. Po strzelonym golu przez Argentynę nie działo się nic ciekawego. Najlepiej mówią o tym liczby. Podopieczni Lionela Scaloniego do przerwy oddali trzy strzały, w tym zaledwie jeden celny. Identyczne liczby miała Szwajcaria. Obrońcy trofeum, tak jak w meczu II fazy z Republiką Zielonego Przylądka, po strzelonej bramce zadowolili się prowadzeniem i oddali piłce rywalom (posiadanie w pierwszej połowie: 56-44 dla Szwajcarii). Helweci nie mieli jednak atutów w ofensywie  i potwierdzali opinię, że obok Maroka są najsłabszym ćwierćfinalistą MŚ 2026

- Szwajcaria rozczarowuje, nie wygląda dobrze w ofensywie i potrzebuje impulsu. To jednak taka drużyna, której nie można do końca lekceważyć - mówił Robert Podoliński, komentujący mecz w TVP 1. 

Były trener miał nosa, bo Szwajcaria potrafiła doprowadzić do remisu. W 67. minucie na lewym skrzydle piłkę otrzymał Dan Ndoye, podał do Ricardo Rodrigueza przed pole karne, ten natychmiast odegrał, a Ndoye strzelił z trzech metrów z ostrego kąta, w długi róg bramki.

Pięć minut później Szwajcaria była znów w trudnej sytuacji. Za symulowanie faulu drugą żółtą kartkę w meczu otrzymał Embolo. W efekcie Szwajcarzy grali w dziesiątkę. 

Argentyna od tego momentu dominowała, ale grała słabo w ataku. Nie potrafiła zdobyć zwycięskiej bramki w regulaminowym czasie gry. Jedyną świetną okazję zmarnował w doliczonym czasie Lautaro Martinez, który z pięciu metrów strzelał piętą, ale świetnie w bramce spisał się Kobel. 

W dogrywce lepsza była Argentyna. W 113. minucie pięknym strzałem w okienko bramki z 26 metrów popisał się Julian Alvarez. W 121. minucie obrońcy trofeum przeprowadzili świetną kontrę, którą sfinalizował Lautaro Martinez, dobijając strzał Almady. Dzięki temu Argentyna wygrała 3:1. 

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W półfinale mistrzostw świata obrońcy tytułu zmierzą się z Anglią, która w nocy z soboty na niedzielę pokonała po dogrywce 2:1 Norwegię. W drugim półfinale Francja zagra z Hiszpanią.

Argentyna - Szwajcaria 3:1 po dogrywce 1:1 (1:0) 

  • Bramki: Mac Allister (10.), Alvarez (113.), Lautaro Martinez (121.) - Ndoye (67.)
  • Argentyna: E. Martinez - Molina (85. Montiel), Romero (105. Otamendi), Lisandro Martinez, Tagliafico (78. Gonzalez) - Paredes (111. Lopes Ż), de Paul (85. Lautaro Martinez Ż), Mac Allister, Fernandez (90. Almada Ż) - Messi, Alvarez.
  • Szwajcaria: Kobel - Zakaria (96. Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (90+5. Comert) - Freuler (115. Vargas), Xhaka - Rieder (86. Muheim), Sow (86. Widmer), Ndoye (86. Amdouni) - Embolo Ż CZ
  • Sędziował: Joao Pinheiro (Portugalia). 

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