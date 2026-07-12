FIFA reaguje na kontrowersje w meczu Anglia - Norwegia. "Nie ma żadnych dowodów"

"Trzy gole, odwołany czwarty, odwołany rzut karny i dogrywka - w meczu Anglia - Norwegia były wielkie emocje. Anglicy wygrali 2:1 i awansowali do półfinału mistrzostw świata" - pisaliśmy w relacji z meczu, którego stawką był półfinał mistrzostw świata.

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FIFA reaguje na kontrowersję w meczu Anglia - Norwegia. Wydała komunikat

Jeszcze w trakcie meczu w Norwegii wybuchła burza w mediach. Chodziło przede wszystkim o to, że tuż przed bramką Bellinghama na 1:1 bramkarz Norwegów Orjan Nyland wybijał piłkę, a ta miała trafić w zawieszoną na środku boiska kamerę. Sędzia główny nie przerwał jednak gry, a Anglicy w tej akcji wyrównali. A w takiej sytuacji arbiter powinien przerwać akcję i zarządzić rzut sędziowski. - To absolutny skandal. To ironia, że technologia, która miała pomagać, w rzeczywistości wszystko psuje - przyznał Erik Mykland, były piłkarz reprezentacji Norwegii w studiu w Oslo.

FIFA błyskawicznie wydała w tej sprawie komunikat.

"Przed golem Anglii w 47. minucie w meczu z Norwegią czujnik w piłce Connected Ball nie zarejestrował żadnego charakterystycznego impulsu ('bicia serca piłki'), gdy ta znajdowała się w powietrzu. Oznacza to, że nie ma żadnych dowodów, iż piłka dotknęła zawieszonej nad boiskiem liny z kamerą, co mogłoby zmienić tor jej lotu" - napisała FIFA.

Anglia w półfinale mistrzostw świata zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Argentyna - Szwajcaria.

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Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.