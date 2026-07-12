Burza w Norwegii po decyzji sędziego. "VAR to kompletna farsa"

Skończyła się piękna historia Norwegii na mistrzostwach świata 2026. Po wyeliminowaniu Brazylii w 1/8 finału, drużyna prowadzona przez trenera Stale Solbakkena przegrała w ćwierćfinale po dogrywce z Anglią 1:2. Norwegowie przy stanie 1:1 w 55. minucie zdobyli gola na 2:1 (Torbjorn Heggem), ale sędzia główny, Francuz Clement Turpin, po analizie VAR bramki nie uznał. Stwierdził, że wcześniej Erling Haaland odepchnął Stonesa.

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Decyzja arbitra z Francji wzbudziła wielką burzę w norweskich mediach.

"Skandal ogromnych rozmiarów. Po anulowanym golu Norwegii posypała się lawina reakcji. To kompletna farsa, czym VAR stał się dla piłki nożnej" - to tytuł artykułu w Dagbladet.

- Mam ochotę powiedzieć coś niecenzuralnego, ale się powstrzymam. To po prostu straszne. Wszystko wyglądało bardzo teatralnie - ocenił Simen Stamso-Møller, komentator TV 2.

- To najgorsze, co widziałem. Gigantyczny skandal związany z VAR-em - dodał Bernt Hulsker, ekspert dziennika Dagbladet.

Były czołowy sędzia norweski Per Ivar Staberg jasno dał do zrozumienia, że całkowicie nie zgadza się z decyzją o anulowaniu gola.

"Ta decyzja… Nie ma w niej żadnej logiki!" - napisał w wiadomości do Dagbladet.

"VAR to kompletna farsa dla piłki nożnej" - dodał Lars Tjærnas, norweski menedżer piłkarski, na platformie X.

- To skandal, że Norwegia została pozbawiona bramki na 2:1. Niewiarygodnie zła decyzja. Elliot Anderson [który miał być faulowany przez Haalanda] rzucił się do tyłu bez powodu - powiedział norweski piłkarz Kristoffer Lokberg w NRK.

To jednak nie była jedyna kontrowersja w tym meczu. Tuż przed golem Bellinghama na 1:1, bramkarz Norwegów Orjan Nyland wybijał piłkę i wydawało się, że trafiła ona w zawieszoną na środku boiska kamerę. Tak przynajmniej twierdzili piłkarze i sztab szkoleniowy reprezentacji Norwegii. Sędzia główny nie przerwał jednak gry, a Anglicy w tej akcji wyrównali. A w takiej sytuacji arbiter powinien przerwać akcję i zarządzić rzut sędziowski.

- Kiedy Orjan wybijał piłkę, uderzyła ona w linę, na której zawieszona jest kamera. Przez to lot piłki został znacznie skrócony. Sędzia powinien był to zauważyć - mówił w przerwie meczu Kent Bergersen, asystent trenera w rozmowie z TV 2.

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Eksperci piłkarscy Dagbladet nie kryli oburzenia.

- To absolutny skandal. To ironia, że technologia, która miała pomagać, w rzeczywistości wszystko psuje - przyznał Erik Mykland, były piłkarz reprezentacji Norwegii w studiu w Oslo.

W tej sprawie FIFA wydała oświadczenie - napisaliśmy o tym TUTAJ.