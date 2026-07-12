Oto najpiękniejszy gol mundialu? Norwegowie aż złapali się za głowy

Była 36. minuta trzeciego meczu ćwierćfinałowego mistrzostw świata 2026: Norwegia - Anglia. Właśnie wtedy Norwegowie objęli prowadzenie 1:0. Na lewym skrzydle piłkę otrzymał Andreas Schjelderup, wbiegł w pole karne i z kąta z 10 metrów zdecydował się na strzał w długi róg bramki. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. Być może był to centrostrzał, a wyszedł przepiękny gol.

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- Gol, ależ kapitalny gol. w Miami - zachwycał się Mateusz Borek, komentator TVP Sport. Kilku reprezentantów Norwegii po tym trafieniu aż złapało się za głowę. To samo robili też kibice.

Bramję Schjelderupa można zobaczyć w linku poniżej.

Andreas Schjelderup zdobył dopiero swoją drugą bramkę w reprezentacji Norwegii, a pierwszą na tym turnieju.

Schjelderup na co dzień gra w Benfice. Jego nowym kolegą będzie od sezonu 2026/2027 Jakub Kamiński, reprezentant Polski. "- Jeśli Benfica do ciebie zadzwoni, nie zastanawiasz się dwa razy - mówił Jakub Kamiński po transferze do portugalskiego klubu. 24-latek dostał szansę na nieoficjalny debiut w meczu towarzyskim z Flamengo. Wszedł w drugiej połowie, przy stanie 1:1, ale raczej nie będzie wracał do tego spotkania. Brazylijczycy wygrali 2:1, a zwycięska bramka padła po akcji na stronie, gdzie grał Polak" - pisał Sport.pl po debiucie Kamińskiego.

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Do przerwy w meczu Anglia - Norwegia jest remis 1:1. Zwycięzca tego meczu w półfinale mistrzostw świata zmierzy się ze zwycięzcą starcia: Argentyna - Szwajcaria. W drugim półfinale Francja zagra z Hiszpanią.