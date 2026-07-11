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Niepokojące wieści przed meczem Norwegia - Anglia na MŚ

Czy pogoda po raz kolejny rozda karty podczas mistrzostw świata? Prognozy pogody przed meczem Norwegii z Anglią każą zastanowić się nad tym, czy organizatorzy nie pokuszą się o przesunięcie godziny rozpoczęcia spotkania.
Erling Haaland świętuje po zdobyciu przez Norwegię drugiego gola w meczu przeciwko Brazylii, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Stany Zjednoczone, 5 lipca 2026 r.
Fot. REUTERS/Dylan Martinez

Mistrzostwa świata zbliżają się do końca. Na triumf w turnieju szansę ma jeszcze sześć reprezentacji. Wśród nich są Norwegowie i Anglicy. Okazuje się, że obie drużyny mogą napotkać pewne problemy przed sobotnim ćwierćfinałem, który ma odbyć się w Miami.

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Pogoda może rozdać karty. Wieści przed meczem Norwegii z Anglią

"Kluczowy mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata pomiędzy Anglią a Norwegią w Miami grozi opóźnieniem lub nawet przełożeniem z powodu wysokich temperatur w południowej Florydzie. Ogłoszono poważne ryzyko upałów. Temperatura wzrośnie do 29-32 stopni Celsjusza, a odczuwalna wyniesie 44 stopni Celsjusza" - napisał dziennikarz brytyjskiego "Daily Mail" - Anthony Hay.

Brytyjczycy, co zrozumiałe, na bieżąco monitorują sytuację. Z kolei dziennikarz Mike Keegan o 18:10 napisał, że póki co organizatorzy nie mają takich planów i spotkanie - na ten moment - ma rozpocząć się zgodnie z planem. Przypomnijmy, że mecz zaplanowany został na 23:00 czasu polskiego.

Będzie to trzeci ćwierćfinał tego mundialu. W dwóch pierwszych wygrywali faworyci: Francja poradziła sobie z Marokiem (2:0), a Hiszpania rzutem na taśmę pokonała Belgię (2:1). W meczu Norwegii z Anglią naprawdę trudno wskazać wyraźnego faworyta. Obie reprezentacje na tym mundialu mogą liczyć na znakomitych napastników: Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a.

Co ciekawe mecz Anglii na tym mundialu był już opóźniony z powodu warunków atmosferycznych. Starcie z Meksykiem w ćwierćfinale rozpoczęło się godzinę później, niż pierwotnie zakładano.

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