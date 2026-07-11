Oczekiwania wobec australijskiej kadry na tym mundialu nie były zbyt duże. Do tej pory Australijczykom na mundialach tylko dwa razy udało się wyjść z grupy. Kibice z tego kraju mogli jednak mieć nadzieję, że piłkarzom z ich kraju znów uda się awansować przynajmniej do 1/8 finału. W 1/16 Australia grała z Egiptem.

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Dramat Jordana Bosa. Czeka go kilka miesięcy przerwy

Mecz Australia - Egipt nie był najciekawszym spotkaniem tego turnieju. Widać było, że grają ze sobą zespoły na podobnym poziomie. W regulaminowym czasie gry padł wynik 1:1, więc mecz musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Australijczykom nie pomogła w nich nawet zmiana bramkarza - w serii jedenastek przegrali 2:4.

Być może ten mecz potoczyłby się inaczej, gdyby na boisku był Jordan Bos? Tego się nie dowiemy, bo piłkarz Feyenoordu zagrał tylko w pierwszej połowie. Bos doznał kontuzji i musiał go zastąpić Kai Trewin.

Australijczyk wrócił już do Holandii, gdzie okazało się, że doznał poważnej kontuzji kolana. W sobotę rano przeszedł operację. Teraz czeka go kilkumiesięczna przerwa.

"Jordan Bos doznał kontuzji kolana podczas ostatniego meczu mistrzostw świata z reprezentacją narodową. Bos przeszedł operację tego ranka i zabieg przebiegł pomyślnie. Oczekuje się, że przez kilka miesięcy nie będzie mógł grać. Jesteśmy z Tobą, Jordan! Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał klub w mediach społecznościowych.

Bos jest nie tylko gwiazdą reprezentacji Australii, ale również jednym z najlepszych zawodników Feyenoordu. W poprzednim sezonie rozegrał 28 meczów, w których zdobył cztery gole i zanotował dziewięć asyst.