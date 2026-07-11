Niemcy wydali komunikat ws. Kloppa

Juergen Klopp był pierwszym i w zasadzie jedynym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Niemiec po tym, jak przez rozczarowujący występ na mistrzostwach świata 2026 (1/16 finału i porażka po serii rzutów karnych z Paragwajem) ze stanowiska zrezygnował Julian Nagelsmann. Wszystko wskazuje na to, że 59-latek obejmie prestiżową posadę.

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Juergen Klopp zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec. To już praktycznie pewne

Potwierdza to sobotni komunikat niemieckiej federacji. "Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) wydał następujące oświadczenie w sprawie rozmów z Juergenem Kloppem: Prezes DFB Bernd Neuendorf oraz wiceprezes DFB Hans-Joachim Watzke przeprowadzili (w piątek - red.) w Nowym Jorku pierwsze szczegółowe rozmowy z Juergenem Kloppem na temat jego ewentualnego objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji narodowej. Podczas tej konstruktywnej wymiany zdań osiągnięto porozumienie w kluczowych kwestiach dotyczących potencjalnego kontraktu" - czytamy na oficjalnej stronie DFB.

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"Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu" - dodano. Dogadanie się obu stron jest bardzo realne, jednak by dawny trener Borussii Dortmund czy Liverpoolu mógł objąć niemiecką kadrę, trzeba załatwić coś jeszcze.

Oto co musi się stać, by Klopp objął reprezentację Niemiec

"Obie strony są przekonane, że negocjacje - pod warunkiem uzyskania zgody obecnego pracodawcy Kloppa, firmy Red Bull (jest tam globalnym dyrektorem ds. futbolu - red.) - mogą ostatecznie zakończyć się powodzeniem. Ewentualna umowa musi zostać sfinalizowana podczas wspólnego posiedzenia rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników spółki DFB" - zakończono.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i Juergen Klopp dostanie zielone światło na objęcie reprezentacji Niemiec, to po raz pierwszy poprowadzi ją w jesiennych meczach fazy grupowej Dywizji A Ligi Narodów. Na początek Niemcy zagrają na wyjeździe z Holandią (24 września).