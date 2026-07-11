Niemcy wydali komunikat ws. Kloppa

Juergen Klopp był pierwszym i w zasadzie jedynym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Niemiec po tym, jak przez rozczarowujący występ na mistrzostwach świata 2026 (1/16 finału i porażka po serii rzutów karnych z Paragwajem) ze stanowiska zrezygnował Julian Nagelsmann. Wszystko wskazuje na to, że 59-latek obejmie prestiżową posadę.
Potwierdza to sobotni komunikat niemieckiej federacji. "Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) wydał następujące oświadczenie w sprawie rozmów z Juergenem Kloppem: Prezes DFB Bernd Neuendorf oraz wiceprezes DFB Hans-Joachim Watzke przeprowadzili (w piątek - red.) w Nowym Jorku pierwsze szczegółowe rozmowy z Juergenem Kloppem na temat jego ewentualnego objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji narodowej. Podczas tej konstruktywnej wymiany zdań osiągnięto porozumienie w kluczowych kwestiach dotyczących potencjalnego kontraktu" - czytamy na oficjalnej stronie DFB.
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"Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu" - dodano. Dogadanie się obu stron jest bardzo realne, jednak by dawny trener Borussii Dortmund czy Liverpoolu mógł objąć niemiecką kadrę, trzeba załatwić coś jeszcze.
"Obie strony są przekonane, że negocjacje - pod warunkiem uzyskania zgody obecnego pracodawcy Kloppa, firmy Red Bull (jest tam globalnym dyrektorem ds. futbolu - red.) - mogą ostatecznie zakończyć się powodzeniem. Ewentualna umowa musi zostać sfinalizowana podczas wspólnego posiedzenia rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników spółki DFB" - zakończono.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i Juergen Klopp dostanie zielone światło na objęcie reprezentacji Niemiec, to po raz pierwszy poprowadzi ją w jesiennych meczach fazy grupowej Dywizji A Ligi Narodów. Na początek Niemcy zagrają na wyjeździe z Holandią (24 września).