Tragiczne wieści. Nie żyje 25-letni Jayden Adams. Zagrał trzy mecze na mundialu

Informacje medialne mówiące o śmierci reprezentanta RPA zostały potwierdzone przez "Soccer Laduma", które skontaktowało się z otoczeniem piłkarza. Tragiczne wieści przekazała przedstawicielka piłkarza Brendine Johnson.
"W tej chwili wszystko jest jeszcze zbyt świeże, wiecie, wszystko jest jeszcze zbyt świeże. Rodzina nie chciałaby, żeby się z nią teraz kontaktowano, nie byłaby w stanie nikomu odpowiedzieć" - przyznała Johnson.
"Ta śmierć wszystkich głęboko wstrząsnęła - dopiero co wróciliśmy z mistrzostw świata, a tu dotarła do nas taka wiadomość" - stwierdziła kobieta.
"W czwartek odbyłam z nim szczerą rozmowę; był naprawdę pełen optymizmu co do powrotu" - wspomina Johnson w kontekście rozpoczynających się niedługo rozgrywek ligowych w RPA. "Możliwość powrotu po Mistrzostwach Świata, na które udał się jako mistrz Afryki, sprawiła, że nie mógł się doczekać startu ligowej rywalizacji" - dodała.
"W tej chwili brakuje mi nawet słów, ale prosimy o uszanowanie prywatności rodziny. Tak, mogę potwierdzić, że odszedł. Nikt się tego nie spodziewał" - zakończyła Brendine Johnson, cytowana przez portal "transfery.info".
Przyczyna śmierci piłkarza nie jest znana.
Jayden Adams w reprezentacji swojego kraju zadebiutował 21 stycznia 2024 roku. Miał na swoim koncie dziewięć występów w narodowych barwach, z czego trzy podczas trwającego za Oceanem mundialu. W pierwszych dwóch spotkaniach przeciwko Meksykowi (porażka 0:2) oraz Czechom (remis 1:1) zanotował występy od pierwszej minuty. W meczu z Koreą Południową (zwycięstwo 1:0) pojawił się na murawie w końcówce spotkania, zaś w 1/16 finału przeciwko Kanadzie (porażka 0:1) całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.
Swoją klubową karierę spędził w Stellenbosch FC Reserves, dla którego w latach 2020-2025 zanotował 139 występów w oficjalnych spotkaniach, strzelając przy tym dziewięć bramek oraz dziesięciokrotnie asystując. Jego ostatnim klubem była drużyna Mamelodi Sundowns FC. W jej barwach wystąpił w 67 meczach, strzelając sześć bramek i notując trzy asysty.