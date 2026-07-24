Reprezentacja Niemiec zanotowała fatalne mistrzostwa świata. "Die Mannschaft" wprawdzie wyszli z grupy, pokonując Curacao 7:1, ogrywając Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 i przegrywając z Ekwadorem 1:2, ale z turniejem pożegnali się już na etapie 1/16 finału. Pogromcą naszych zachodnich sąsiadów okazała się być reprezentacja Paragwaju, która wygrała po rzutach karnych.

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Juergen Klopp na ratunek Niemcom. To już oficjalne

Po blamażu na mundialu Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) podjął decyzję o przedwczesnym rozwiązaniu kontraktu z dotychczasowym selekcjonerem, Julianem Naglesmannem. Jeszcze przed oficjalnym komunikatem kandydat mediów i kibiców na to stanowisko był tylko jeden - Jurgen Klopp. Były szkoleniowiec Liverpoolu zresztą sam wyraził chęć, by objąć posadę selekcjonera kadry swojego kraju.

Teraz doniesienia medialne stały się faktem. DFB oficjalnie poinformował, że osiągnięto porozumienie z Kloppem, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca mistrzostw świata 2030. Oznacza to, że 59-latek ma awansować z "Die Mannschaft" na mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, które odbędą się za dwa lata, a także wejść z Niemcami na mundial w Hiszpanii, Portugalii i Maroku (oraz Ameryce Płd.). Sam awans na te imprezy z pewnością jednak nie wystarczy - niemieccy kibice i działacze będą oczekiwać natychmiastowej poprawy gry i wizerunku kadry narodowej. Oraz lepszych wyników.

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Nowy selekcjoner rozpocznie pracę 15 sierpnia. - Reprezentacja narodowa potrafi nas, Niemców, jednoczyć jak mało co innego. Właśnie to czyni to zadanie tak wyjątkowym dla mnie. Jestem wdzięczny za wszystko, czego doświadczyłem i czego się nauczyłem w Red Bullu przez ostatnie półtora roku, a także za otwartość, która umożliwiła zawarcie tego porozumienia (z DFB - red.). Teraz z niecierpliwością oczekuję tego szczególnego wyzwania w niemieckim futbolu, do którego podejdziemy wspólnie z pokorą i cierpliwością: budowania drużyny, która walczy za siebie nawzajem, czerpie radość z gry i za którą mieszkańcy naszego kraju mogą się z pełnym przekonaniem opowiedzieć - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę DFB.

Głos zabrał także prezes DFB Bernd Neuendorf: - Juergen Klopp, jak mało kto, uosabia pasję, wiarygodność i umiejętność inspirowania ludzi. Po rezygnacji Juliana Nagelsmanna był on naszym zdecydowanym faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji. Dlatego też wytrwale zabiegaliśmy o jego zatrudnienie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy utorowali drogę do tej współpracy – w szczególności Oliverowi Mintzlaffowi (dyrektor generalny w piłkarskim RB - red.) za konstruktywne rozmowy i postawę pełną zrozumienia, a także Hansowi-Joachimowi Watzke (wiceprezes DFB - red.) za ogromne wsparcie.

59-latek dobrał też grono zaufanych współpracowników, którymi będą Peter Krawietz, Pepijn Lijnders i Sven Bender. "Krawietz i Lijnders to wieloletni współpracownicy Kloppa; wspólnie z nim w Liverpoolu zdobyli m.in. Ligę Mistrzów (2019) oraz mistrzostwo Anglii (2020). 43-letni Holender Lijnders ostatnio pełnił funkcję asystenta Pepa Guardioli w Manchesterze City. 54-letni Krawietz, który współpracował z Kloppem już w Mainz i Dortmundzie, przechodzi do DFB z grupy Red Bull. Do federacji wraca również 37-letni Sven Bender, mający za sobą pracę w roli asystenta trenera w Dortmundzie oraz pierwszego szkoleniowca w Unterhaching. Ten siedmiokrotny reprezentant Niemiec w latach 2022–2024 był asystentem trenera w kadrach narodowych U-16 i U-17" - czytamy.

Dotychczas Jurgen Klopp pełnił funkcję dyrektora współpracy międzynarodowej w klubach spod szyldu Red Bulla. Jego kontrakt z austriackim koncernem obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku i miał trwać przez cztery lata.

Przed Kloppem stoi zupełnie nowe wyzwanie w karierze trenerskiej. Dotychczas bowiem 59-latek prowadził jedynie drużyny klubowe. W latach 2001-2008 był szkoleniowcem 1.FSV Mainz 05, a następnie przeniósł się do Borussii Dortmund. W ciągu siedmiu lat pracy zdobył z BVB dwa mistrzostwa Niemiec, jeden krajowy puchar oraz dwa Superpuchary. Wprowadził także dortmundzki klub do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2012/13.

Po udanym pobycie w Dortmundzie postanowił kontynuować swoją karierę w znajdującym się w kryzysie Liverpoolu. Tam został prawdziwą legendą, gdyż zdobył pierwszy od 30 lat tytuł mistrza Anglii, a wcześniej sięgnął z "The Reds" po Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty i dwa Puchary Ligi Angielskiej. W sezonie 2018/19 wybrano go najlepszym trenerem na świecie.

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