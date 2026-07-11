Świat o tym nie wiedział. Oto niepisana zasada FIFA ws. sędziów. "Absurd"

Reprezentacja Argentyny broni tytułu mistrza świata. Przed czterema laty w decydującym starciu dopiero po rzutach karnych rozprawiła się z Francją (3:3, rz. k. 4:2). Wiele osób typuje, że do identycznego finału dojdzie w tej edycji turnieju. A jeśli tak się stanie, albo nawet jeśli w ostatnim spotkaniu wystąpi tylko drużyna Lionela Scaloniego, to wystarczy, by kilku najlepszych sędziów piłkarskich poczuło rozczarowanie. Tak bowiem ich marzenia o poprowadzeniu finału mogą zostać zniweczone. Czy wśród nich znajduje się też Szymon Marciniak? O co chodzi?

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Nie do wiary. Argentyńscy i angielscy sędziowie mają dodatkowe utrudnienie na MŚ

FIFA ma jedną zasadę: do prowadzenia meczów nie wyznacza sędziów, którzy pochodzą z rywalizujących państw. Jednak okazuje się, że istnieje jeszcze jedna reguła, o której mało kto wie. Jak donosi Graham Scott, dotyczy ona dwóch nacji: Argentyny i Anglii. Sędziowie z Wysp Brytyjskich nie mogą prowadzić spotkań własnej drużyny narodowej ani tej z Ameryki Południowej. To samo tyczy się arbitrów z Argentyny. - To jest absurdalna sytuacja - mówił Scott na łamach "The Athletic". Dlaczego tak jest?

Były sędzia piłkarski wskazał, że powodem jest incydent, do którego doszło w 1982 roku. Chodzi o wojnę o Falklandy. Nad tym terytorium władzę sprawuje Anglia, ale Argentyna uważa, że władza należy się jej. W trakcie 74-dniowego konfliktu zginęły setki żołnierzy. Tak więc, tacy sędziowie jak Anthony Taylor, Michael Oliver czy Facundo Tello, mogą nie mieć szansy poprowadzenia finału MŚ, bo Anglia bądź Argentyna mogą się w nim pojawić. Co więcej, te dwie nacje mogą spotkać się już w półfinale.

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Marciniak nie może kibicować Argentynie?

Co ciekawe, nie tylko angielscy i argentyńscy sędziowie mogą czuć się pokrzywdzeni na mundialu. Temu, jak będzie radziła sobie szczególnie Argentyna, musi uważnie przyglądać się również Szymon Marciniak. Jeśli piłkarze Scaloniego zameldują się w finale, to być może Polak nie dostanie angażu na ten mecz, o ile w ogóle jest brany pod uwagę. O tym pisał już Rafał Rostkowski na łamach TVP Sport.

"Szanse sędziego z Płocka może zmniejszyć już tylko... Argentyna. Jeżeli awansuje do półfinału, Polak mógłby wystąpić w drugim półfinale. Jeżeli Argentyna zagra w finale, tak jak cztery lata temu w Katarze, raczej trudno sobie wyobrazić, aby FIFA znowu, tak jak wówczas, do pracy w meczu o mistrzostwo świata zatrudniła tego samego arbitra" - twierdził. Zauważył jednak, że wszystko może się jeszcze zdarzyć, a Pierluigi Collina może zaskoczyć wyborem.

Jak dotąd na MŚ 2026 Marciniak sędziował tylko dwa mecze. Najpierw poprowadził spotkanie Argentyny z Algierią - doszło tam do kontrowersji, bo zdaniem wielu ekspertów Polak powinien pokazać czerwony kartonik Leo Messiemu - a następnie Egiptu z Iranem. Wszystkie te starcia odbyły się w ramach fazy grupowej. W fazie pucharowej Marciniak jeszcze nie wystąpił, ale czy to możliwe, byśmy tak dobrego arbitra nie zobaczyli już na tym turnieju? Kto wie, może Collina oszczędza go właśnie na półfinał, a może i na finał...