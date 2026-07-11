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Świat o tym nie wiedział. Oto niepisana zasada FIFA ws. sędziów. "Absurd"

Sukcesy reprezentacji Argentyny mogą stanowić problem dla kilku arbitrów? Okazuje się, że tak, choć nie tylko tej nacji. Jak donosi Graham Scott, były sędzia Premier League, istnieje pewna niepisana zasada FIFA, która może stanąć na drodze najlepszych sędziów do poprowadzenia finału MŚ 2026. Czy dotyczy ona również Szymona Marciniaka?
Szymon Marciniak
DENNY MEDLEY / IMAGN IMAGES via Reuters

Reprezentacja Argentyny broni tytułu mistrza świata. Przed czterema laty w decydującym starciu dopiero po rzutach karnych rozprawiła się z Francją (3:3, rz. k. 4:2). Wiele osób typuje, że do identycznego finału dojdzie w tej edycji turnieju. A jeśli tak się stanie, albo nawet jeśli w ostatnim spotkaniu wystąpi tylko drużyna Lionela Scaloniego, to wystarczy, by kilku najlepszych sędziów piłkarskich poczuło rozczarowanie. Tak bowiem ich marzenia o poprowadzeniu finału mogą zostać zniweczone. Czy wśród nich znajduje się też Szymon Marciniak? O co chodzi?

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Nie do wiary. Argentyńscy i angielscy sędziowie mają dodatkowe utrudnienie na MŚ

FIFA ma jedną zasadę: do prowadzenia meczów nie wyznacza sędziów, którzy pochodzą z rywalizujących państw. Jednak okazuje się, że istnieje jeszcze jedna reguła, o której mało kto wie. Jak donosi Graham Scott, dotyczy ona dwóch nacji: Argentyny i Anglii. Sędziowie z Wysp Brytyjskich nie mogą prowadzić spotkań własnej drużyny narodowej ani tej z Ameryki Południowej. To samo tyczy się arbitrów z Argentyny. - To jest absurdalna sytuacja - mówił Scott na łamach "The Athletic". Dlaczego tak jest?

Były sędzia piłkarski wskazał, że powodem jest incydent, do którego doszło w 1982 roku. Chodzi o wojnę o Falklandy. Nad tym terytorium władzę sprawuje Anglia, ale Argentyna uważa, że władza należy się jej. W trakcie 74-dniowego konfliktu zginęły setki żołnierzy. Tak więc, tacy sędziowie jak Anthony Taylor, Michael Oliver czy Facundo Tello, mogą nie mieć szansy poprowadzenia finału MŚ, bo Anglia bądź Argentyna mogą się w nim pojawić. Co więcej, te dwie nacje mogą spotkać się już w półfinale.

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Marciniak nie może kibicować Argentynie?

Co ciekawe, nie tylko angielscy i argentyńscy sędziowie mogą czuć się pokrzywdzeni na mundialu. Temu, jak będzie radziła sobie szczególnie Argentyna, musi uważnie przyglądać się również Szymon Marciniak. Jeśli piłkarze Scaloniego zameldują się w finale, to być może Polak nie dostanie angażu na ten mecz, o ile w ogóle jest brany pod uwagę. O tym pisał już Rafał Rostkowski na łamach TVP Sport.

"Szanse sędziego z Płocka może zmniejszyć już tylko... Argentyna. Jeżeli awansuje do półfinału, Polak mógłby wystąpić w drugim półfinale. Jeżeli Argentyna zagra w finale, tak jak cztery lata temu w Katarze, raczej trudno sobie wyobrazić, aby FIFA znowu, tak jak wówczas, do pracy w meczu o mistrzostwo świata zatrudniła tego samego arbitra" - twierdził. Zauważył jednak, że wszystko może się jeszcze zdarzyć, a Pierluigi Collina może zaskoczyć wyborem.

Jak dotąd na MŚ 2026 Marciniak sędziował tylko dwa mecze. Najpierw poprowadził spotkanie Argentyny z Algierią - doszło tam do kontrowersji, bo zdaniem wielu ekspertów Polak powinien pokazać czerwony kartonik Leo Messiemu - a następnie Egiptu z Iranem. Wszystkie te starcia odbyły się w ramach fazy grupowej. W fazie pucharowej Marciniak jeszcze nie wystąpił, ale czy to możliwe, byśmy tak dobrego arbitra nie zobaczyli już na tym turnieju? Kto wie, może Collina oszczędza go właśnie na półfinał, a może i na finał...

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