Tyle zarabia trener Norwegów na tle innych reprezentacji. Przepaść

Reprezentacja Norwegii trenuje pod wodzą Stale Solbakkena od grudnia 2020 roku. Przez niespełna sześć lat zespół poczynił wielkie postępy, które w ostatnich dniach mogą oglądać kibice na całym świecie za sprawą ich występów na mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

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Zarobki trenerów na mundialu

Drużyna ze Skandynawii podczas tych mistrzostw w fazie grupowej pokonała Senegal oraz Irak, a także przegrała z Francją. Choć wysoka porażka z "Trójkolorowymi" była efektem zmienionego składu (m.in. Erling Haaland znalazł się na ławce rezerwowych), to jednak nastroje w narodzie nieco zmalały. Zdecydowanie odżyły po wyeliminowaniu Wybrzeża Kości Słoniowej w 1/16 finału, zaś wyrzucenie za burtę mundialu Brazylijczyków rozgrzało wręcz do czerwoności skandynawski naród, słynący raczej z chłodu. Skoro udało się wyeliminować Brazylię, to czemu nie powtórzyć tego z Anglią? - myśli niejeden z Norwegów wraz z każdą godziną zbliżającą nas do sobotniego meczu.

Nim obydwa zespoły pojawią się na murawie, norweskie media postanowiły porównać... trenerów obydwu zespołów. Nie chodzi tutaj o dokonania - w tym zakresie Thomas Tuchel zdecydowanie bryluje nad Solbakkenem. Mowa tutaj o zarobkach. Jak informuje dziennik "Dagens Naeringsliv" niemiecki szkoleniowiec zarabia na Wyspach około 4,9 mln funtów rocznie. Jego odpowiednik w Norwegii może liczyć na honorarium w wysokości około 760 tys. funtów (ok. 10 mln koron norweskich).

Tuchel, według danych przytoczonych w materiale, ma zarobki na poziomie 4,9 mln funtów rocznie. Z kolei norweski szkoleniowiec dostaje 10 mln koron norweskich, co w przeliczeniu daje ok. 760 tys. funtów rocznie.

Zarobki Niemca nie są jednak najwyższymi wśród szkoleniowców, którzy prowadzili reprezentacje na mundialu. Jak informuje portal "futbol.pl" najwyższą gażę w przeliczeniu na euro otrzymuje Carlo Ancelotti. Włoch, który z reprezentacją Brazylii pożegnał się z mundialem po wspomnianej porażce z Norwegią 1:2, może liczyć na pensję w wysokości ok. 10 mln euro rocznie. Podium obok niego uzupełnili: były trener Niemiec Julian Nagelsmann (ok. 7,9 mln euro) oraz opiekun USA Mauricio Pochettino (ok. 7 mln euro).

Warto zwrócić także na wysokość zarobków Fabio Cannavaro, trenera... Uzbekistanu, którego pensja oscyluje w okolicy 4,5 mln euro. Didier Deschamps, dla którego jest to ostatni mundial, inkasuje kwotę w wysokości 3,8 mln euro. Trener mistrzów świata, reprezentacji Argentyny może liczyć na honorarium w wysokości 2,6 mln euro rocznie.

Zarobki trenerów zagranicznych reprezentacji a Polski

A jak na tle innych nacji wypada polska reprezentacja? Choć dokładna pensja Jana Urbana nie jest dokładnie znana - podobnie jak większości trenerów innych drużyn narodowych, to bez problemów można znaleźć szacunkowe zarobki opiekuna Biało-Czerwonych. W skali 64-latek ma zarabiać około 2,4 mln złotych, co daje kwotę około 560 tys. euro.

Na jakie wynagrodzenie zapracowali sobie poprzednicy Urbana? Michał Probierz mógł liczyć na zbliżoną kwotę, co Urban. Fernando Santos był najlepiej opłacanym selekcjonerem naszej kadry, zarabiającym ok. 2 mln euro za sezon. Czesław Michniewicz inkasował ok. 500 tys. euro rocznie, zaś jego poprzednik Paulo Sousa 840 tys. euro.

Portugalczyk na tym stanowisku zastąpił Jerzego Brzęczka, który w czasie pracy z polską kadrą mógł liczyć na wynagrodzenie rzędu ok. 500 tys. euro. Przed nim selekcjonerem przez pięć laty był Adam Nawałka. Trener, który doprowadził naszą reprezentację do historycznego ćwierćfinału Euro 2016, zarabiał wówczas ok. 650 tys. euro rocznie.