"Tyle pieniędzy? FIFA zwariowała!". Robią wszystko, by ich nie lubić

Gianni Infantino w ostatnim czasie zbiera tyle kamyczków do własnego ogródka, że niebawem będzie trzeba zacząć mówić o skałach lub głazach. Skandaliczne decyzje czy wypowiedzi prezydenta FIFA stały się wręcz chlebem powszednim. Z dnia na dzień kontrowersji wokół światowej federacji narasta i nie wydaje się, by w najbliższym czasie taki stan rzeczy uległ zmianie.

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Zobacz wideo Iwański o kosztach mundialu: Tyle pieniędzy? FIFA zwariowała!

FIFA oszalała. Iwański wyjawił, ile trzeba zapłacić za stanowisko komentatorskie na mundialu

Tym bardziej że mundial w USA, Kanadzie i Meksyku jest najdroższym przedsięwzięciem w całej historii. W maju ceny biletów na poszczególne spotkania były wręcz absurdalnie wysokie. Kwoty, jakie trzeba było zapłacić za wejściówki bowiem rosły na przestrzeni kolejnych miesięcy w związku ze strategią dynamicznego ustalania cen. I tak oto za najtańsze bilety na mecze fazy grupowej trzeba było zapłacić od 140 do 1410 dolarów, czyli dwa razy więcej niż cztery lata temu w Katarze.

Ogromne koszty jednak dotyczyły nie tylko kibiców. Gościem programu "Studio Mundialowe" na kanale Sport.pl był komentator TVP, Maciej Iwański, który wyjawił, dlaczego Telewizja Polska wysłała komentatorów za Atlantyk dopiero na etapie ćwierćfinałów. Można było się domyślić, że chodzi o pieniądze, ale kwota, jakiej zażądała światowa federacja, woła o pomstę do nieba.

- FIFA zwariowała. Normalnie stanowisko komentatorskie kosztuje 1500 dolarów. Musisz dostać łącze, cały ten sprzęt, przychodzisz i komentujesz. Przed tym mundialem? 10 tysięcy dolarów. Ludzie, ponad 40 tysięcy złotych za to, żeby komentator był na miejscu. A gdzie przeloty, hotele... Także ja bardzo rozumiem tę decyzję, aby dopiero od ćwierćfinałów polecieli tam Mateusz [Borek - red.] z Jackiem [Laskowskim - red.] i tam zrobili te decydujące spotkania. Myślę, że to się obroniło - powiedział Iwański.

I faktycznie - od ćwierćfinałów komentatorzy TVP pracują już bezpośrednio z miejsca zdarzeń. Przy okazji najważniejszych spotkań mundialu kibice usłyszeć mogą głosy Mateusza Borka i Jacka Laskowskiego, których wspierają eksperci w postaci Grzegorza Mielcarskiego i Roberta Podolińskiego.

Trzeba jednak otwarcie przyznać, że Infantino i FIFA po raz kolejny zapracowali sobie na i tak złą już renomę. Tym razem nie tylko wśród kibiców, ale także wśród największych nadawców mundialu - zapewne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

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