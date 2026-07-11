De la Fuente przemówił po awansie do półfinału. Powiedział, co myśli o Francji

A jednak Hiszpania! To mistrzowie świata z 2010 roku awansowali do półfinału amerykańskiego mundialu, utrzymała nadzieje na zdobycie drugiego w historii tytułu. Po pełnym dramaturgii spotkaniu podopieczni Luisa de la Fuente pokonali 2:1 reprezentację Belgii i o wejście do wielkiego finału powalczą z Francją.

REKLAMA

Zobacz wideo

Po pół godziny gry Hiszpanie objęli prowadzenie po trafieniu Fabiana Ruiza. Jeszcze przed przerwą wyrównał Charles De Ketelaere. W drugiej połowie boisko ze łzami w oczach opuścił kontuzjowany Thibault Courtois. Bohaterem Hiszpanów znów stał się superrezerwowy Mikel Merino. Wprowadzony w 86. minucie pomocnik dobił piłkę po niepewnej interwencji Senne Lammensa już dwie minuty później.

De la Fuente po wygranej zaczął mówić o Francji. "Obawiają się tak samo, jak my"

Po niezwykle emocjonującym spotkaniu głos zabrał selekcjoner Hiszpanów, Luis de la Fuente, który podkreślił, że jego zespół jest zbudowany na jednym, bardzo ważnym elemencie. Mowa o wzajemnym szacunku do siebie.

- Ta grupa to przykład wzajemnego szacunku. Wszystko jest budowane właśnie od tego aspektu. Mamy szczęście, że mamy tak świetnych piłkarzy i jeszcze lepszych ludzi. Kiedy patrzę na ławkę rezerwowych, jestem spokojny - podkreślił. To właśnie rezerwowy Mikel Merino po raz kolejny dał "La Furia Roja" awans.

Zobacz też: "Wolałbym być gejem". Reprezentant Hiszpanii od lat płaci za te słowa

- Hiszpania to zespół z sercem. To właśnie nas napędza. Mikel Merino to piłkarz, który robi wszystko dobrze i charakteryzuję się postawą wobec życia opartą na zaangażowaniu, solidarności. To super świetny zawodnik - stwierdził selekcjoner.

- Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które są ze mną, a także całemu mojemu sztabowi. Sam bym niczego nie osiągnął. Otaczam się świetnym zespołem, który przez cały czas mi towarzyszy - zakończył sekcję pochwał De La Fuente.

Doświadczony trener zaznaczył także, że jest świadomy jakości reprezentacji Francji, z którą Hiszpania zagra w półfinale mundialu. Jego zdaniem jednak niekoniecznie to wicemistrzowie świata będą faworytem w potyczce z mistrzami Europy.

- Jestem pewien, że Francja obawia się tego meczu tak samo, jak my. Pamiętajcie też, że pokonaliśmy ich w dwóch ostatnich meczach. Zmierzą się dwie niesamowite drużyny. Każdy pojedynek jest inny i stanowi inne wyzwanie. Wiemy, co mogą wnieść do gry [z ławki rezerwowych - red.]. To nie fair oceniać piłkarzy, którzy rozegrali mniej minut, bo są tak samo dobrzy jak ci, którzy grają [w wyjściowej jedenastce - red.] - powiedział 65-latek.

Dwaj półfinaliści zostali już wyłonieni, a w najbliższych dniach do strefy medalowej awansują kolejne dwie reprezentacje. Najpierw o miejsce w czołowej czwórce zmierzą się Norwegowie i Anglicy - ten mecz rozpocznie się 11 lipca o 23:00 naszego czasu. Cztery godziny później na boisko wyjdą drużyny Argentyny i Szwajcarii. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.