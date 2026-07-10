Była 71. minuta, gwiazdor Belgów zalał się łzami. To był kluczowy moment

Kiedy w 71. minucie kontuzjowanego Thibauta Courtoisa zastępował Senne Lammens, można było mieć przeczucie, że to kluczowy moment tego spotkania. Bramkarz Realu Madryt schodził z boiska ze łzami w oczach, jakby przeczuwając, że w tak koszmarny sposób żegna się z mundialem. I miał rację.

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17 minut później Lammens odbił przed siebie strzał Pau Cubarsiego z dystansu, a do piłki dopadł Mikel Merino. Pomocnik Arsenalu zdobył bramkę w drugim meczu z rzędu i tak samo jak w ćwierćfinale z Portugalią (1:0) był bohaterem reprezentacji Hiszpanii. Drużyna Luisa de la Fuente znów nie zachwyciła w ofensywie, ale była cierpliwa i bardzo skuteczna w obronie. Nie zmienia tego fakt, że w piątek straciła pierwszą bramkę na tym turnieju. Teraz przed nią test przeciwko wielkiej Francji, co spokojnie można nazwać przedwczesnym finałem.

Nieoczywista Hiszpania

Hiszpania na tym mundialu nie jest drużyną "oczywistą". Jeśli ktoś oczekiwał zespołu na wskroś ofensywnego, pewnie częściej wybierał francuską maszynę Didiera Deschampsa. Jej gwiazdy, a szczególnie ofensywne trio - Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i Michael Olise - dają dużo więcej fajerwerków niż jego hiszpańscy odpowiednicy.

Hiszpania może i fragmentami zachwycała w meczach z Arabią Saudyjską (4:0) i Austrią (3:0), ale były to tylko momenty. Drużyna Luisa de la Fuente mundial zaczęła od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka (0:0). Na tle silniejszych rywali - Urugwaju (1:0) i Portugalii (1:0) - też nie rzucała na kolana. Grała dobrze, ale nie mogliśmy się nad nią rozpływać, jak choćby nad wspomnianymi Francuzami.

Hiszpanii daleko było do samej siebie z zeszłego roku. To nie była drużyna, która w sześciu meczach kwalifikacji do mistrzostw świata strzeliła aż 21 goli. Tym bardziej nie była to drużyna, która w dwóch ćwierćfinałach Ligi Narodów przeciwko Holandii (2:2 i 3:3) zdobyła pięć bramek i tyle samo wbiła Francji (5:4) w jednym półfinale.

To była inna drużyna. Inna - nie znaczy, że gorsza. Hiszpanie może nie strzelali po kilka goli w każdym meczu i nie czarowali indywidualnymi popisami, ale imponowali - zwłaszcza w defensywie - jako kolektyw. Momentami przypominali samych siebie z pamiętnego, zwycięskiego mundialu w 2010 r. Mimo że tamta drużyna Vicente del Bosque "wypchana" była ofensywnymi gwiazdami, wszystkie mecze w fazie pucharowej wygrała po 1:0.

Na tym turnieju do ćwierćfinału z Belgią Hiszpanie jako jedyni nie stracili gola, a rywale oddali na ich bramkę raptem siedem celnych strzałów. Zdecydowanie najmniej na mundialu. Imponowała też liczba wymuszanych przez Hiszpanów strat rywali. Przed meczem z Belgią drużyna de la Fuente miała ich 252 i minimalnie ustępowała tylko Maroku, które udział w turnieju zakończyło w czwartek wieczorem polskiego czasu (0:2 z Francją).

Intensywność hiszpańskiej gry obronnej robiła wielkie wrażenie. Rywale drużyny de la Fuente długimi fragmentami byli bezradni, uciekając się nawet do strzałów z połowy boiska. I mimo że w piątek Belgowie w końcu znaleźli sposób rozmontowanie hiszpańskiej obrony, nie można mieć poczucia, że zasłużyli na coś więcej.

To będzie przedwczesny finał

Mecz w Los Angeles długo przypominał dotychczasowe mecze Hiszpanów na tym turnieju. Drużyna de la Fuente zdominowała posiadanie piłki, prowadziła grę, nie pozwalając na nic przeciwnikom. Sama w ofensywie rozkręcała się wolno, ale kiedy już przyspieszyła, strzeliła gola na 1:0.

I była to bramka jak cała Hiszpania na tym turnieju: nieoczywista. Zdobył ją bowiem Fabian Ruiz, który niespodziewanie wskoczył do podstawowego składu w miejsce dotychczasowego pewniaka - Pedriego. Ruiz był kolejnym nieoczywistym hiszpańskim bohaterem na mundialu. Kiedy w turnieju słabo gra Pedri, a tylko jedną bramkę zdobył dotychczas Lamine Yamal, aż cztery gole strzelił Mikel Oyarzabal, a bohaterem ostatnich spotkań był rezerwowy Mikel Merino.

Po golu Ruiza można było mieć poczucie, że to początek końca Belgów na tym turnieju. Drużyna Rudiego Garcii nie tylko miała problemy z zagrożeniem Hiszpanii, ale przede wszystkim z coraz większym trudem broniła dostępu do własnej bramki. Mistrzowie Europy grali coraz szybciej, coraz luźniej, coraz efektowniej, pozwalając już sobie nawet na podania piętą.

I kiedy Hiszpanie nabierali pewności siebie, to Belgowie strzelili gola. Najpierw na prawej stronie - którą Belgowie starali się atakować od początku - linii spalonego przypilnował Timothy Castagne, a do jego dośrodkowania najwyżej wyskoczył Charles De Ketelaere. Unai Simon, który do takich sytuacji nie przywykł, tylko bezradnie rozłożył ręce. W końcu był to dla Hiszpanii pierwszy gol stracony na tym mundialu i pierwszy stracony na mistrzostwach świata od 649 minut. Ostatnim, który strzelił gola Simonowi na mundialu, był Japończyk Ao Tanaka w ostatnim spotkaniu fazy grupowej katarskiego turnieju.

Ale mimo że Belgowie znaleźli słaby punkt Hiszpanii, nie zasłużyli na awans. Drużyna de la Fuente, choć tuż po stracie bramki miała trudniejszy moment, szybko wróciła na właściwe tory. Hiszpanie drążyli, przyspieszali, zmieniali, kombinowali w ataku, aż w końcu doczekali się drugiego gola. I znów strzelił go ten nieoczywisty bohater: Merino.

Chociaż Hiszpanie wygraną wyszarpali w końcówce, a Belgowie mogą się zastanawiać, co by było, gdyby nie kontuzja Courtoisa, to awans mistrzów Europy był w pełni zasłużony. Mówi o tym nie tylko wynik, ale też statystyki: oczekiwanych goli czy celnych strzałów. Po uderzeniu De Ketelaere drużyna Garcii oddała jeszcze tylko jeden celny strzał na bramkę Simona.

Hiszpania znów była jak na całym mundialu: w ofensywie nie rzuciła na kolana, ale i tak dobrą defensywą wywalczyła awans do półfinału. I znów miała nieoczywistego bohatera z ławki rezerwowych. A teraz przed nią chyba najtrudniejsze wyzwanie na tym mundialu.

Półfinał z Francją w tej chwili zapowiada się na przedwczesny finał. To będzie mecz najlepszej defensywy turnieju ze zdecydowanie najlepszą ofensywą. I możemy sobie tylko życzyć meczu jak ten ich ostatni w Lidze Narodów, w którym padło aż dziewięć goli. To będzie kosmiczny mecz.