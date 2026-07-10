Tak wygląda drabinka mundialu. Hit nad hity w półfinale!

W mistrzostwach świata coraz bliżej najważniejszych rozstrzygnięć. Za nami już połowa spotkań ćwierćfinałowych. Na otwarcie tej fazy turnieju reprezentacja Francji pewnie pokonała 2:0 Maroko, dzięki trafieniom Kyliana Mbappe i Ousmane Dembele. W piątkowy wieczór (10 lipca) poznaliśmy drugiego ćwierćfinalistę. Na stadionie SoFi Stadium w Los Angeles mierzyły się Hiszpania i Belgia. Zwycięsko z tego starcia wyszła Hiszpania, która wygrała 2:1 po golu w samej końcówce autorstwa Mikela Merino.

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Znamy połowę półfinalistów mundialu. Oto drabinka turnieju

Poznaliśmy pierwszą parę półfinału mistrzostw świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Spotkanie zostanie rozegrane 14 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Dzień później o tej samej godzinie odbędzie się drugi półfinał, o grę w którym Norwegia walczy z Anglią. Ćwierćfinał z udziałem tych zespołów odbędzie się w sobotę, 11 lipca o godzinie 23:00. Ostatniego półfinalistę wyłoni rywalizacja Argentyny ze Szwajcarią. Mecz rozpocznie się w niedzielę, 12 lipca o godzinie 3:00.

Mecz o trzecie miejsce odbędzie się 18 lipca o godz. 23:00. Finał mistrzostw świata zostanie rozegrany 19 lipca o godz. 21:00.

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Wyniki 1/4 finału mistrzostw świata

Francja - Maroko 2:0 (0:0)

Hiszpania - Belgia 2:1 (1:1)

Pozostałe mecze 1/4 finału mistrzostw świata

Norwegia - Anglia - sobota, 11 lipca, godz 23:00

Argentyna - Szwajcaria - niedziela, 12 lipca, godz 3:00

Półfinał:

Francja - Hiszpania

Norwegia/Anglia - Argentyna/Szwajcaria

Finał i mecz o 3. miejsce: