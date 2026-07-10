Sceny w meczu Hiszpania - Belgia! Nokaut w 88. minucie

Była 88. minuta meczu, utrzymywał się remis 1:1! Właśnie wtedy zza pola karnego strzelił Pau Cubarsi, piłkę przed siebie odbił rezerwowy bramkarz Belgów Senne Lammens, a najszybciej przy niej znalazł się Merino i strzałem z czterech metrów trafił do siatki na 2:1. Merino pojawił się na boisku zaledwie dwie minuty wcześniej! Pomocnik ten w drugim meczu z rzędu w roli rezerwowego daje Hiszpanom zwycięstwo. W poprzedniej rundzie wszedł na boisko w 85. minucie w starciu z Portugalią, a w 91. strzelił gola na 1:0. - Courtois myśli sobie teraz, że złapałby tę piłkę. Tak pewnie myśli cała Belgia. A Merino znów to zrobił - mówił Jacek Laskowski, komentator TVP.

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Luis de la Fuente, trener Hiszpanów, zaszokował ekspertów i kibiców, zostawiając na ławce jednego z najlepszych piłkarzy świata, Pedriego. Jego miejsce w środku boiska zajął Fabian Ruiz. Z kolei Belgowie zagrali bez Tielemansa, filaru pomocy, którego wyeliminowała kontuzja. Po meczowej przerwie do wyjściowej "11" wrócili za to De Bruyne i Doku.

Oba zespoły długo nie mogły znaleźć odpowiedniego rytmu gry. Zaskakiwała zwłaszcza postawa mistrzów Europy - Hiszpanów, którzy mieli sporo strat. Kiedy już jednak zrobili zespołową, składną akcję, od razu objęli prowadzenie. Po podaniu z prawego skrzydła Porro w pole karne, Courtois obronił strzał Olmo z 12 metrów, ale przy dobitce Ruiza, zmiennika Pedriego, z siedmiu metrów nie miał szans. Hiszpania prowadziła 1:0.

Za chwilę mogła zdobyć drugiego gola, dwie szanse miał Yamal. Najpierw strzał skrzydłowego FC Barcelony z rzutu wolnego z 20 metrów obronił Courtois. Potem Yamal ośmieszył dwóch Belgów dryblingiem, strzelił z 15 metrów, ale w boczną siatkę.

Tymczasem Belgia po pierwszej groźnej sytuacji od razu wyrównała. Z prawej strony dośrodkował Castagne, a De Ketelaere strzałem z sześciu metrów głową nie dał szans bramkarzowi. W efekcie Simon wpuścił pierwszego gola na mistrzostwach świata (po 650 minutach).

Od początku drugiej połowy lepsi byli Hiszpanie. To oni byli dłużej przy piłce (80 do 20 proc.), oddawali więcej strzałów, mieli więcej sytuacji. Brakowało im jednak 100-procentowych okazji, bo rywale mądrze się bronili. W 71. minucie boisko ze łzami w oczach opuścił Courtois, który doznał kontuzji.

W końcówce aktywniejsi byli Hiszpanie. Bardzo często piłkę otrzymywał Yamal, starał się jak mógł, dryblował, strzelał, ale nie był w stanie zdobyć gola. Aż nadeszła 88. minuta...

Potem Belgia nie była w stanie doprowadzić do dogrywki. W doliczonym czasie gry Saelemaekers minął w polu karnym hiszpańskiego bramkarza Simona, ale Laporte ofiarną interwencją na czwartym metrze uratował mistrzów Europy.

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Hiszpania w półfinale mistrzostw świata zmierzy się z Francją. W drugim półfinale zagrają zwycięzcy meczów Anglia - Norwegia i Argentyna - Szwajcaria.

Hiszpania - Belgia 2:1 (1:1)