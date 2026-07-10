Argentyna, delikatnie rzecz ujmując, na mistrzostwach świata w Kanadzie, Meksyku i USA nie zachwyca. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat co prawda bez żadnego problemu zwyciężyli w grupie J, pokonując Algierię, Austrię oraz Jordanię. Jednak spotkania w fazie pucharowej zasiewają ziarna zwątpienia w sercach argentyńskich kibiców.

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W 1/16 finału do pokonania debiutującej na mundialu Republiki Zielonego Przylądka potrzebna była bowiem dogrywka. Decydująca bramka padła dopiero w 111. minucie, a jej niefortunnym strzelcem był Kabowerdeńczyk Diney Borges. O wejście do ćwierćfinału Argentyna walczyła z Egiptem i awans wydarła w samej końcówce. Jeszcze w 79. minucie było 0:2, ale pioronujący powrót podtrzymał marzenia o czwartym mistrzostwie świata.

Zbigniew Boniek ocenił obrońców tytułu

Czy Albicelestes będą w stanie odnieść jeszcze trzy zwycięstwa na tym turnieju? Nie ma już choćby teoretycznie łatwych rywali, każda z pozostałych na mistrzostwach drużyn jest w stanie sprawić obrońcom tytułu wielkie problemy. O tym w swoim felietonie w portalu Weszło napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.

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Jego zdaniem, Leo Messi ma niewielkie szanse na zdobycie kolejnego wielkiego trofeum. "Uważam, że Argentyna jest generalnie drużyną przeciętną, która ma jedną wielką gwiazdę, potrafiącą w każdym momencie odmienić przebieg meczu. Tak prawdę powiedziawszy, to nie wierzę, by mieli obronić tytuł, ale drużyna, która ma Messiego, może zrobić wszystko" - stwierdził Boniek. Zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego musi więc liczyć na kolejne przebłyski swojej żywej legendy.

Boniek o spisku na mundialu: "Prosty sposób myślenia"

Były prezes PZPN-u nie wierzy również, że mistrzostwa są ustawione pod zwycięstwo Argentyny. "Można odnieść takie wrażenie poprzez różne drobne rzeczy, faule, sumę błędów sędziowskich. Ale nie sądzę, by ktokolwiek miał jakiś interes w tym, by Argentyna po raz drugi z rzędu wywalczyła mistrzostwo świata. Bardzo prosty sposób myślenia w mediach społecznościowych może sugerować taką wolę, ale nie wydaje mi się, by to było prawdą" - podsumował Zbigniew Boniek.

Argentyna o miejsce w najlepszej czwórce tegorocznego mundialu zagra ze Szwajcarią. W pozostałych jeszcze nierozegranych ćwierćfinałach Hiszpanie zmierzą się z Belgami, a naprzeciwko Anglików staną Norwegowie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.