Nowy selekcjoner Portugalii zabrał głos ws. Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus został nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii. 71-letni trener zastąpił na stanowisku Roberto Martineza. Hiszpan stracił posadę po nieudanych mistrzostwach świata, z których jego drużyna odpadła w 1/8 finału po porażce 0:1 z Hiszpanią. W piątek nowy szkoleniowiec został oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji prasowej w Oeiras. Jednym z poruszonych na niej tematów była dalsza przyszłość w kadrze Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo

Co dalej z Ronaldo w reprezentacji Portugalii? Nowy trener zabrał głos. "Nigdy"

41-letni napastnik nie podjął jeszcze decyzji co do dalszej gry. - To były moje ostatnie mistrzostwa świata. Teraz będę miał czas, żeby się zastanowić, żeby uniknąć pochopnych decyzji - mówił dziennikarzom w strefie mieszanej po ostatnim meczu. Mimo to dziennikarze byli przekonani, że nie zamierza jeszcze kończyć reprezentacyjnej kariery. Cześć kibiców mocno krytykowała jednak legendarnego napastnika i domagała się jego odsunięcia od składu. A jak do sprawy podchodzić sam Jesus?

Jego stanowisko było jednoznaczne. - Jeszcze nie rozmawiałem z Crisem, ale on nigdy nie będzie problemem ani dla reprezentacji, ani dla mnie. Każdy myśli, co chce. Kiedy będę musiał podjąć decyzję, porozmawiam z nim. Ale nie tylko z nim. Będę rozmawiał z każdym indywidualnie. Nie będę rozmawiał z Crisem tylko dlatego, że jest Crisem. Jest symbolem portugalskiej piłki nożnej, reprezentacji i całej Portugalii. To na zawsze zapisał się w historii - mówił na temat Ronaldo, cytowany przez dziennik "A Bola".

Zobacz też: Wisła Kraków nagle ogłosiła transfer. Niedawno chciała go Legia

Jorge Jesus wprost o Ronaldo: "Powołam go". Jest jednak jeden warunek

Jesus z 41-latkiem współpracował w poprzednim sezonie jako trener saudyjskiego Al-Nassr (niedawno zrezygnował z tego stanowiska, a zastąpił go Ange Postecoglou - red.). Przekonywał więc, że wie, jak należy podejść do Ronaldo. - Miałem wielką przyjemność pracować z nim w tym roku. Bardzo łatwo się z nim pracuje. To relacja trener-zawodnik. Od tego momentu rozmowy będą łatwe, ale to on zadecyduje, co chce dalej robić w swojej karierze. Jeśli będzie grał, będzie gotowy, jeśli będzie kwalifikował się do powołania, to powołam go - w granicach i na warunkach, które uznam za najlepsze dla reprezentacji - tłumaczył.

Przy okazji szkoleniowiec zaznaczył, że nie będzie miał problemu, by w razie czego zmienić Ronaldo w trakcie meczu. - W zeszłym roku Al-Nassr rozegrało 50 meczów, a on wystąpił w 31. W lidze zmieniałem go 16 razy. Wiemy, kim on jest jako zawodnik i kim ja jestem jako trener. To ma muszę podejmować decyzje - podsumował Jesus.