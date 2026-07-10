Gromy spadły na Ancelottiego. "Kazałbym mu wynosić się do diabła"

Reprezentacja Brazylii znów zawiodła na mistrzostwach świata. Drużyna prowadzona przez trenera Carlo Ancelottiego przegrała 1:2 (0:0) w 1/8 finału z Norwegią. Dla Brazylii to szósty z rzędu mundial, w którym nie jest w finale, co dla pięciokrotnych mistrzów świata jest wielką porażką.

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Romario wzywa do zwolnienia Carlo Ancelottiego

Niektórzy eksperci uważają, że Carlo Ancelotti powinien zostać zwolniony z funkcji trenera Brazylii. Do jego przeciwników należy też Romario, były znakomity napastnik, który w kadrze Brazylii zagrał 70 meczów i zdobył 55 bramek.

- Ancelotti nie może pozostać selekcjonerem Brazylii. Gdybym był we władzach federacji, wszedłbym do szatni, kazał mu wynosić się do diabła i natychmiast podarł jego kontrakt. Mecz z Norwegią był hańbą. Zaciągnąłbym go nawet do sądu. On nie może zostać - powiedział Romario, cytowany przez Sky Sport.

Nie rozumie on niektórych decyzji Ancelottiego w trakcie mistrzostw świata.

- Nie rozumiem, co chciał osiągnąć na boisku w meczu z Norwegią. Zdjął Bruno Guimaraesa i wstawił Edersona na bok obrony? A zrobił to dlatego, że nie powołał innych bocznych obrońców. Kontuzji doznaje boczny obrońca, a ty powołujesz stopera? Rozumiem, że nie ma ich wielu, ale chyba znajdzie się ktoś lepszy od Edersona na tej pozycji - dodał Romario.

Skrytykował też dziennikarzy, którzy jego zdaniem nie wytykają błędów Ancelottiemu.

- Mamy przeklętego Ancelottiego, który przegrał mundial i będzie przegrywał dalej. Popełnił mnóstwo błędów podczas tych mistrzostw świata, a wy, dziennikarze, nic o tym nie mówicie. Gdyby był brazylijskim trenerem, już dawno roznieślibyście go na strzępy. Ale ponieważ jest obcokrajowcem, nikt nic nie mówi - uważa Romario.

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Wszystko wskazuje na to, że Ancelotti pozostanie trenerem Brazylii. "Dziś ból jest ogromny. Ale nasza wiara w to, co budujemy, pozostaje niezmienna. Będziemy dalej pracować dla naszej reprezentacji. Zawsze razem. Zawsze Brazylia" - napisał w mediach społecznościowych po porażce z Norwegią.