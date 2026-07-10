Trener ogłosił odejście po mundialu. Nagle zwrot

Republika Południowej Afryki sprawiła na trwającym mundialu jedną z większych niespodzianek. Choć była skazywana na pożarcie, potrafiła zremisować z Czechami i pokonać Koreę Południową. Dzięki temu niepodziewanie wyszła z drugiego miejsca w grupie A i zaszła do 1/16 finału. A tam dopiero w doliczonym czasie wyeliminowała ją Kanada (0:1). Za głównego architekta tego sukcesu w kraju uznano 74-letniego trenera - Hugo Broosa. Już po odpadnięciu RPA z turnieju wokół Belga rozpętało się zresztą spore zamieszanie.
Jeszcze przed startem mistrzostw rutynowany szkoleniowiec zapowiedział bowiem, że po nich zrezygnuje ze stanowiska. Jak sam mówił, decyzja jest "nieodwołalna". Potwierdził to także w niedawnym wywiadzie dla belgijskiego magazyny "Humo". - Powtarzam, to nieodwołalne! Jeśli będą mnie potrzebować do czegoś innego, na przykład w skautingu: to inna sprawa. Ale piłka nożna nie będzie już częścią mojego życia 24 godziny na dobę. Rozmawiałem już z prezesem Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej. Chciałby mnie zatrzymać, ale w innej roli - jako doradcę, czy coś w tym stylu. Wrócę pod koniec lipca, żeby się pożegnać; jestem ciekaw, co zaproponuje. Moja żona cieszy się z mojego odejścia, ale też mnie ostrzegła: "Tylko uważaj, żebyś mi nie przeszkadzał!" - śmiał się.
Informacje o rezygnacji Broosa ze stanowiska podała już także agencja Associated Press. W odpowiedzi specjalny komunikat wydał Południowoafrykański Związek Piłki Nożnej (SAFA), który je zdementował. - Południowoafrykański Związek Piłki Nożnej (SAFA) zaprzecza doniesieniom, jakoby Hugo Broos zrezygnował z funkcji trenera seniorskiej reprezentacji RPA. Broos pozostaje trenerem "Bafana Bafana", a doniesienia twierdzące inaczej są całkowicie nieprawdziwe - czytamy na oficjalnej stronie internetowej federacji.
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Przedstawiciele SAFA podkreślali, że to nie pierwszy raz, gdy ich trener przymierzany jest do odejścia w momencie, gdy ich drużyna osiąga dobry wynik na turnieju. Podobna sytuacja miała nastąpić w marcu 2024 r. po wywalczeniu przez RPA brązowego medalu na Pucharze Narodów Afryki. - Trener przebywa obecnie w Belgii i wróci do RPA pod koniec miesiąca - dodano na koniec.
Pytanie, czy Bross pozostanie dłużej na stanowisku, jest jednak całkiem zasadnie nie tylko w świetle jego zapowiedzi. Kontrakt Belga z południowoafrykańskim związkiem wygasa dokładnie 31 lipca i 74-latek wcale nie musi go przedłużać.