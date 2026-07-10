Trener ogłosił odejście po mundialu. Nagle zwrot

Republika Południowej Afryki sprawiła na trwającym mundialu jedną z większych niespodzianek. Choć była skazywana na pożarcie, potrafiła zremisować z Czechami i pokonać Koreę Południową. Dzięki temu niepodziewanie wyszła z drugiego miejsca w grupie A i zaszła do 1/16 finału. A tam dopiero w doliczonym czasie wyeliminowała ją Kanada (0:1). Za głównego architekta tego sukcesu w kraju uznano 74-letniego trenera - Hugo Broosa. Już po odpadnięciu RPA z turnieju wokół Belga rozpętało się zresztą spore zamieszanie.

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Jeszcze przed startem mistrzostw rutynowany szkoleniowiec zapowiedział bowiem, że po nich zrezygnuje ze stanowiska. Jak sam mówił, decyzja jest "nieodwołalna". Potwierdził to także w niedawnym wywiadzie dla belgijskiego magazyny "Humo". - Powtarzam, to nieodwołalne! Jeśli będą mnie potrzebować do czegoś innego, na przykład w skautingu: to inna sprawa. Ale piłka nożna nie będzie już częścią mojego życia 24 godziny na dobę. Rozmawiałem już z prezesem Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej. Chciałby mnie zatrzymać, ale w innej roli - jako doradcę, czy coś w tym stylu. Wrócę pod koniec lipca, żeby się pożegnać; jestem ciekaw, co zaproponuje. Moja żona cieszy się z mojego odejścia, ale też mnie ostrzegła: "Tylko uważaj, żebyś mi nie przeszkadzał!" - śmiał się.

Informacje o rezygnacji Broosa ze stanowiska podała już także agencja Associated Press. W odpowiedzi specjalny komunikat wydał Południowoafrykański Związek Piłki Nożnej (SAFA), który je zdementował. - Południowoafrykański Związek Piłki Nożnej (SAFA) zaprzecza doniesieniom, jakoby Hugo Broos zrezygnował z funkcji trenera seniorskiej reprezentacji RPA. Broos pozostaje trenerem "Bafana Bafana", a doniesienia twierdzące inaczej są całkowicie nieprawdziwe - czytamy na oficjalnej stronie internetowej federacji.

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Przedstawiciele SAFA podkreślali, że to nie pierwszy raz, gdy ich trener przymierzany jest do odejścia w momencie, gdy ich drużyna osiąga dobry wynik na turnieju. Podobna sytuacja miała nastąpić w marcu 2024 r. po wywalczeniu przez RPA brązowego medalu na Pucharze Narodów Afryki. - Trener przebywa obecnie w Belgii i wróci do RPA pod koniec miesiąca - dodano na koniec.

Pytanie, czy Bross pozostanie dłużej na stanowisku, jest jednak całkiem zasadnie nie tylko w świetle jego zapowiedzi. Kontrakt Belga z południowoafrykańskim związkiem wygasa dokładnie 31 lipca i 74-latek wcale nie musi go przedłużać.