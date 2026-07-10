Oficjalnie: Oto nowy selekcjoner Portugalii!

- Przyjechałem do Portugalii, żeby wygrać mistrzostwa świata i uważam, że bez zwycięstwa dalsza praca nie ma sensu. Zarząd i prezydent mają teraz możliwość wybrania nowego selekcjonera. Prezydent zawsze wspierał moją pracę, ale mój kontrakt kończy się dzisiaj - powiedział Roberto Martinez po tym, jak prowadzona przez niego kadra przegrała z Hiszpanią (0:1) w 1/8 finału mundialu. 52-latek zrezygnował, a znany jest już jego następca.

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Reprezentacja Portugalii ma nowego selekcjonera. Cristiano Ronaldo dobrze go zna

Zgodnie z medialnymi doniesieniami Cristiano Ronaldo i spółkę obejmie Jorge Jesus, były trener 41-latka z Al-Nassr. "Dzisiaj rozpoczyna się nowa podróż. Witamy w reprezentacji narodowej, trenerze" - przekazano na profilu portugalskiej kadry w serwisie X.

Jesus przejmuje reprezentację Portugalii po roku spędzonym w Al-Nassr z Ronaldo. Pod wodzą 71-latka (dokładnie za dwa tygodnie skończy 72 lata) drużyna w 49 meczach średnio zdobywała 2,49 pkt. Udało jej się zdobyć mistrzostwo, choć przegrała finał Ligi Mistrzów AFC II z Gambą Osaka (0:1). Wspomniany tytuł mistrzowski był pierwszym drużynowym trofeum dla Ronaldo w Arabii Saudyjskiej (czekał na nie 3,5 roku).

Jorge Jesus selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Święcił triumfy na trzech kontynentach

Portugalski szkoleniowiec dwa wcześniejsze sezony spędził w krajowym rywalu Al-Nassr. Z ekipą Al-Hilal osiągnął jeszcze większe sukcesy - były to: saudyjska potrójna korona w sezonie 2023/24, w kolejnych rozgrywkach był też krajowy superpuchar, które to trofeum zdobył także w rozgrywkach 2018/19, też z Al-Hilal (tamten pobyt w Arabii Saudyjskiej był znacznie krótszy, trwał od lipca 2018 r. do stycznia 2019 r.).

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Po pierwszym pobycie na Półwyspie Arabskim Jesus udał się na trzeci kontynent - objął brazylijskie Flamengo. Tam przez nieco ponad rok (czerwiec 2019 - lipiec 2020) osiągnął gigantyczne sukcesy. Zdobył mistrzostwo kraju, mistrzostwo stanu Rio de Janeiro, Copa Libertadores (odpowiednik europejskiej LM), Recopa Sudamericana (kontynentalny superpuchar) oraz Superpuchar Brazylii.

Nim Jesus wrócił do Arabii Saudyjskiej, prowadził jeszcze Benfikę (2020-2021) oraz Fenerbahce (2022/23). W lizbońskim klubie była to już jego druga kadencja. Przez znaczną większość kariery trenerskiej pracował bowiem w ojczyźnie i odpowiadał za wyniki: Amora FC (1989-1993), Felgueiras (1993-1996 i 1997-1998), Uniao Madeira (2018), CF Estrela (1998-2000 i 2002-2003), Vitorii Setubal (200-2002), Vitorii Guimaraes (2003/04), Moreirense (2005), Leirii (2005/06), Belenenses (2006-2008), Bragi (2008/09), Benfiki (2009-2015) oraz Sportingu (2015-2018).

Największe sukcesy odnosił z dwoma ostatnimi klubami. W Benfice były to trzy mistrzostwa, jeden Puchar Portugalii i krajowy superpuchar oraz pięć Pucharów Ligi Portugalskiej. Te dwa ostatnie trofea po razie wywalczył też ze Sportingiem. Do tego dochodzi też Puchar Turcji wywalczony w Stambule.

Bardzo utytułowany szkoleniowiec teraz wkracza na zupełnie nowy grunt, nigdy nie prowadził bowiem drużyny narodowej. A nie dość, że będzie to jego rodzima kadra, to jeszcze oczekiwania będą bardzo wysokie. Jednym z zadań będzie też znalezienie odpowiedniego miejsca dla 41-letniego Ronaldo, który na razie nie ogłosił odejścia z reprezentacji Portugalii i może celować w kolejną wielką imprezę - najbliższą będzie Euro 2028.