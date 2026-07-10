Mbappe jest dyktatorem? Deschamps wyraził się jasno

Reprezentacja Francji zameldowała się w półfinale mistrzostw świata. "Trójkolorowi" bez większych problemów pokonali 2:0 Maroko, zupełnie dominując rywala przez całe spotkanie. Jedną z bramek zdobył Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt rozgrywa kapitalny turniej, ma już na koncie osiem trafień i wspólnie z Leo Messim prowadzi w klasyfikacji strzelców.

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Mbappe jest dyktatorem Francji? Deschamps stanął w obronie kapitana

W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o roli Kyliana Mbappe w Realu Madryt. Zawodnik co prawda wciąż zostawiał jakość na murawie, ale jego pozaboiskowe zachowania mogły negatywnie wpływać na zespół. W mediach społecznościowych Francuz zaczął być nazywany nawet dyktatorem. Zupełnie inne podejście można zauważyć u napastnika w koszulce reprezentacji Francji. Oprócz dużej jakości sportowej, Mbappe jest kapitanem zespołu, dobrze wpływającym na całą drużynę, co na konferencji prasowej potwierdził trener Didier Deschamps.

"Wiele osób uważa Kyliana Mbappe za dyktatora, który myśli tylko o sobie, ale dzięki temu, co robi na boisku, jest wzorowym kapitanem. Oprócz wszystkich strzelonych bramek, pobił też mój rekord w liczbie występów w reprezentacji. Czy to nie niesamowite (uśmiech)?" - stwierdził podczas konferencji prasowej Deschamps, cytowany przez RMC Sport.

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Deschamps wyraził też swoje niezadowolenie, za określanie Mbappe dyktatorem po meczu 1/8 finału z Paragwajem, Francuzi wygrali tamto spotkanie 1:0.

Reprezentacja Francji jako pierwsza zameldowała się w półfinale mistrzostw świata. O finał "Trójkolorowi" powalczą ze zwycięzcą spotkania Hiszpania - Belgia. Początek meczu w piątek, 10 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.