Legenda grzmi o skandalu przed meczem Anglii. "Jak to możliwe?"

Afera wokół czerwonej kartki dla Folarina Baloguna jeszcze długo będzie odbijała się czkawką działaczom FIFA. Amerykański napastnik miał pauzować w meczu 1/8 finału z Belgią, ale tak się nie stało, bo kara została zawieszona. Jak informował amerykańskie media, decyzję w tej sprawie podjęto po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa i Gianniego Infantino. I choć Amerykanie ostatecznie przegrali z Belgią 1:4 i odpadli z turnieju, to tamto zamieszanie nadal ma swoje konsekwencje.

REKLAMA

Zobacz wideo

Legenda reprezentacji Anglii przypomniała o aferze z Balogunem. "To absolutnie skandaliczne"

A wszystko przez sytuację reprezentacji Anglii, która również straciła jednego ze swoich graczy przez czerwoną kartkę. W meczu 1/8 finału z Meksykiem obejrzał ją Jarell Quansah. Tym wypadku jednak FIFA nie była tak łaskawa. Nie dość, że nie anulowała kary, to dodatkowo ją zaostrzyła. Obrońca będzie więc zawieszony nie tylko w ćwierćfinale z Norwegią, lecz także w ewentualnym półfinale. Sprawa stała się więc w Anglii tematem ożywionych dyskusji.

Rozmawiali o niej m.in. dwaj legendarni byli reprezentanci Anglii - Gary Lineker i Alan Shearer. W programie Netflixa "The Rest is Football" wytykali FIFA podwójne standardy. - FIFA sama to wszystko na siebie sprowadziła. Jak to możliwe, że Quansah ma teraz pauzować dwa mecze? Balogun został zawieszony na jeden i jeszcze został mu darowany, a Quansah musi teraz opuścić dwa mecze, jeśli Anglia wygra. To absolutnie skandaliczne. To wygląda fatalnie - pomstował Shearer.

Zobacz też: Legenda chce całkowitej izolacji Rosji. "Każdy rosyjski obywatel"

Podwójne standardy FIFA. Lineker uderza w Infantino. "Nie do utrzymania"

Z kolei Gary Lineker uderzył w samego Gianniego Infantino. - Myślę, że jego pozycja w FIFA jest teraz prawie nie do utrzymania - mówił o prezesie tej organizacji.

Tymczasem dziennikarz Sky Sports, Rob Dorsett przekazał, że decyzja w sprawie Quansaha jest ostateczna i Anglicy nic już nie wskórają. - Anglia nie może odwołać się od dwumeczowego zawieszenia Jarella Quansaha zgodnie z przepisami FIFA, ale jak rozumiem, Thomas Tuchel jest wściekły z powodu tej decyzji. Zwrócił się do przedstawicieli FA z prośbą o złożenie niezadowolenia do komisji dyscyplinarnej FIFA w najostrzejszych słowach, rozgniewany tym, że sędziemu Alirezie Faghanowi natychmiast pokazano na ekranie VAR nieruchomy obraz, na którym korki Quansaha dotykają piszczeli Jesusa Gallardo, zamiast ruchomego obrazu, na którym Quansah jako pierwszy dotknął piłki. Przepisy IFAB stanowią, że nie ma znaczenia, czy zawodnik dotknął piłki, jeśli zagroziło to przeciwnikowi, ale Tuchel uważa, że mogło to dowieść istnienia okoliczności łagodzących. Nieobecność Quansaha stwarza jeszcze więcej problemów dla Anglii na prawej obronie - napisał na platformie X.

Mecz Norwegia - Anglia odbędzie się w sobotę (11 lipca). Początek o godz. 23:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.