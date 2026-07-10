Powrót na stronę główną

"Drużyna zbojkotowała Ronaldo". Zaskakujące słowa mistrza świata

Cristiano Ronaldo nie tak wyobrażał sobie ostatni mundial w swojej karierze. Reprezentacja Portugalii pożegnała się z turniejem już w 1/8 finału, przegrywając 0:1 z Hiszpanią. W wywiadzie dla RMC Sport występ "Selecao" skomentował Youri Djorkaeff. Francuska legenda stwierdziła, że Ronaldo był sabotowany przez własny zespół.
Cristiano Ronaldo
JEROME MIRON / IMAGN IMAGES via Reuters

Cristiano Ronaldo zakończył swój szósty i ostatni mundial. Legendarny Portugalczyk nigdy nie zdobył nawet brązowego medalu. Najbliżej był w swoim debiucie, w 2006 roku w Niemczech "Selecao" zajęli wówczas czwarte miejsce. Tegoroczny turniej zakończyli już w 1/8 finału, przegrywając 0:1 z reprezentacją Hiszpanii. 

Zobacz wideo

Ronaldo był sabotowany na MŚ? Szokujące oskarżenia legendarnego piłkarza

Gra Ronaldo podczas trwającego mundialu spotykała się z mieszanymi opiniami. Pojawiały się głosy sugerujące, że piłkarz wciąż jest liderem Portugalii, z drugiej strony według wielu obserwatorów Ronaldo jedynie spowalniał grę swojej drużyny. A największym problemem "Selecao" jest to, że ich lider nie jest w stanie zdać sobie sprawy ze swoich coraz większych ograniczeń związanych z wiekiem, w tym roku Portugalczyk skończył 41 lat. 

W obronie Ronaldo stanęła francuska legenda, Youri Djorkaeff. Mistrz świata z 1998 roku stwierdził wręcz w rozmowie z RMC Sport, że portugalski gwiazdor był sabotowany przez własnych kolegów z zespołu. 

Zobacz też: Kulesza zabrał głos ws. powrotu Rosji. Oto co zrobi PZPN

"Jeśli zabierzesz Cristiano Ronaldo na Mistrzostwa Świata, drużyna musi grać dla niego, a to wcale nie było prawdą. Odnosiło się wrażenie, że jego własna drużyna go zbojkotowała. Nie dostawał piłki i nie stworzono mu najlepszych możliwych warunków. Albo go nie bierzesz, albo bierzesz i upewniasz się, że drużyna gra dla niego" - stwierdził w rozmowie z RMC Sport Juri Djorkaef. 

Cristiano Ronaldo zakończył tegoroczny mundial z trzema trafieniami. Najlepiej wypadł w spotkaniu z Uzbekistanem, kiedy dwukrotnie pokonał bramkarza rywali, do tego dołożył gola z rzutu karnego w wygranym 2:1 meczu 1/16 finału z Chorwacją. Portugalczyk pożegnał się z mistrzostwami świata, jednocześnie nie określił czy będzie kontynuować reprezentacyjną karierę. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/100 Najdalej wysunięty na północ punkt Polski jest na terenie:

100 pytań dla inteligentnych. Mało kto ukończy wielki quiz wiedzy ogólnej bez błędów. Dasz radę?
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji