"Drużyna zbojkotowała Ronaldo". Zaskakujące słowa mistrza świata

Cristiano Ronaldo zakończył swój szósty i ostatni mundial. Legendarny Portugalczyk nigdy nie zdobył nawet brązowego medalu. Najbliżej był w swoim debiucie, w 2006 roku w Niemczech "Selecao" zajęli wówczas czwarte miejsce. Tegoroczny turniej zakończyli już w 1/8 finału, przegrywając 0:1 z reprezentacją Hiszpanii.

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Ronaldo był sabotowany na MŚ? Szokujące oskarżenia legendarnego piłkarza

Gra Ronaldo podczas trwającego mundialu spotykała się z mieszanymi opiniami. Pojawiały się głosy sugerujące, że piłkarz wciąż jest liderem Portugalii, z drugiej strony według wielu obserwatorów Ronaldo jedynie spowalniał grę swojej drużyny. A największym problemem "Selecao" jest to, że ich lider nie jest w stanie zdać sobie sprawy ze swoich coraz większych ograniczeń związanych z wiekiem, w tym roku Portugalczyk skończył 41 lat.

W obronie Ronaldo stanęła francuska legenda, Youri Djorkaeff. Mistrz świata z 1998 roku stwierdził wręcz w rozmowie z RMC Sport, że portugalski gwiazdor był sabotowany przez własnych kolegów z zespołu.

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"Jeśli zabierzesz Cristiano Ronaldo na Mistrzostwa Świata, drużyna musi grać dla niego, a to wcale nie było prawdą. Odnosiło się wrażenie, że jego własna drużyna go zbojkotowała. Nie dostawał piłki i nie stworzono mu najlepszych możliwych warunków. Albo go nie bierzesz, albo bierzesz i upewniasz się, że drużyna gra dla niego" - stwierdził w rozmowie z RMC Sport Juri Djorkaef.

Cristiano Ronaldo zakończył tegoroczny mundial z trzema trafieniami. Najlepiej wypadł w spotkaniu z Uzbekistanem, kiedy dwukrotnie pokonał bramkarza rywali, do tego dołożył gola z rzutu karnego w wygranym 2:1 meczu 1/16 finału z Chorwacją. Portugalczyk pożegnał się z mistrzostwami świata, jednocześnie nie określił czy będzie kontynuować reprezentacyjną karierę.