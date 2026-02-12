A jednak! Legenda podjęła decyzję ws. gry na mundialu

Kibice domagali się powrotu Neuera do kadry w związku z kontuzją Marka-Andre ter Stegena, która wyklucza go z udziału w mundialu, a także małym wyborem spośród innych niemieckich bramkarzy. Obecnie, pierwszym wyborem dla Juliana Nagelsmanna jest 35-letni Olivier Baumann z Hoffenheim. Neuer, legenda Bayernu, skończył reprezentacyjną karierę w połowie 2024 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Manuel Neuer nie wróci do kadry. Reprezentacja Niemiec ma problem

Neuer był zachęcany nie tylko przez kibiców, media, ale i prezesa Bayernu Herberta Hainera (71), który w wywiadzie dla SPORT BILD zaapelował o powrót bramkarza na mistrzostwa świata. 39-letni bramkarz został zapytany o tę wypowiedź po meczu Bayernu z RB Lipsk w Pucharze Niemiec.

-To oczywiście miłe słowa, ale on zna moją decyzję. Dlatego trochę się z niej śmieję - zapewnia Neuer.

Bramkarz nie wróci do kadry ani w marcu, podczas meczów towarzyskich, ani na mistrzostwach świata. Licznik jego występów dla reprezentacji zatrzymał się na 124 meczach.

Neuer już wcześniej sugerował, że nie wróci do kadry. W listopadzie 2025 roku, zapytany, czy rozmawiał o ponownej grze dla kadry, powiedział telewizji Sky: - Nie. Faktem jest, że świadomie przeszedłem na emeryturę. Skupiam się wyłącznie na klubie - podsumował.

Zobacz też: Lewandowski wylądował na dywaniku u Michniewicza. To mu się nie podobało

Były już konkurent Neuera o miejsce w kadrze - Marc-Andre ter Stegen musi przejść operację mięśnia w lewym udzie. Oznacza to, że na mistrzostwa jako nr 1 pojedzie bramkarz Hoffenheim Oliver Baumann (35). - Jest teraz numerem jeden i bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. Prezentuje się bardzo dobrze i oczywiście trzymam za niego kciuki i życzę mu wszystkiego najlepszego - mówił o doświadczonym golkiperze Manuel Neuer.

Reprezentacja Niemiec zagra na mundialu z Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca 2026 i potrwa do 19 lipca.