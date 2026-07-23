Tymek Kucharczyk dobrze spisuje się w swoim debiutanckim sezonie w serii Indy NXT. Polak zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, choć przyznać trzeba, że w ubiegły weekend nie szło mu za dobrze. Na owalu Nashville Superspeedway nie tylko brakowało mu prędkości, ale również doszło do przebicia w samochodzie Polaka opony oraz uszkodzenia prawego skrzydła. Ostatecznie ukończył rywalizację na 18. lokacie. - To zdecydowanie był nasz najtrudniejszy weekend w tym sezonie - nie ukrywał Kucharczyk.

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Kłopoty Kucharczyka. Sezon wciąż jest nieopłacony

Niestety, o ile Kucharczyka można uważać za ogromny talent, o tyle polski kierowca wciąż zmaga się z problemami natury finansowej. To kolejny rozdział tej historii, bowiem Kucharczyk był pod koniec ubiegłego roku przymierzany do Formuły 2, co ostatecznie nie wypaliło z powodu braku zainteresowania ze strony sponsorów. Sezon w Indy NXT także nie jest jeszcze do końca opłacony, o czym sam zainteresowany mówił na swoim kanale YouTube.

- Nie wiem wszystkiego. Nie wiem dokładnie, co dzieje się za kulisami. Po prostu tego nie chcę. Ostatecznie to jest moja robota i mam skupić się na wyścigach, na rezultatach sportowych i na tym, na co mam wpływ - zaczął 20-latek.

- Finansowanie i to, czy zbierzemy sponsorów na dokończenie tego roku jest w pewnym sensie poza moją kontrolą. Ja mogę dać z siebie maksimum, mogę pokazać, że mam potencjał. Że jest sens inwestować we mnie. Ale czy ktoś się znajdzie, czy nie... Tak to działa, że czasami jest lepiej, a czasami gorzej. Raz na wozie, raz pod wozem - kontynuował z wyraźną bezradnością.

- Walczymy cały czas o ten budżet. Staram się jak najmniej o tym myśleć i jechać z wyścigu na wyścig z taką samą motywacją i dać z siebie wszystko. W przeszłości podczas mojej kariery w motorsporcie wyglądało to tak, że to jest moja ostatnia szansa, ostatni wyścig i muszę zmaksymalizować [swoje działania - red.], bo nie wiem, czy pojadę w kolejnym wyścigu - podkreślił.

- Cały czas jestem w walce o ten "million dollar scolarship" i jeśli będzie dalej iść dobrze, to jest szansa awansu i progres - zakończył z nadzieją na przysłowiowe lepsze jutro.

Tymek Kucharczyk tuż po wyścigu na owalu Nashville Superspeedway zagwarantował, że za trzy tygodnie w Portland wraz z zespołem HMD Motorsports powalczy o uzyskanie lepszego rezultatu. A jako że to tor drogowy, to Polak ma realne szanse na podium i dalszą walkę o tytuł mistrzowski całej serii.

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